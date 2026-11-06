Giờ đây ngôi sao có thể tự tin mặc áo thun và quần jeans dự Met Gala

Diện mạo giản dị của Bhavitha Mandava từng gây sốt Met Gala 2026 - Ảnh: Taylor Hill

Theo CNN, hai tháng sau khi vấp phải làn sóng phản đối từ công chúng vì dự định tổ chức triển lãm Met Gala 2027 xoay quanh nhà thiết kế John Galliano, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan công bố chủ đề mới mang tên ExtraOrdinary: Fashion and the Poetics of the Everyday (Phi thường: Thời trang và thi vị từ những điều thường nhật).

Met Gala đặt thời trang đời thường lên bàn tiệc xa xỉ

Triển lãm sẽ đưa khán giả khám phá kỹ nghệ sáng tạo đằng sau những trang phục bình dị gắn liền với đời sống hằng ngày, chẳng hạn quần jeans và áo thun. Đây là những món dồ và chất liệu vốn thường bị chúng ta bỏ qua.

Đêm dạ tiệc sẽ diễn ra vào ngày 3-5, trong khi triển lãm chính thức mở cửa đón công chúng sau đó 6 ngày.

Khả năng thảm đỏ đêm thời trang lớn nhất hành tinh năm nay sẽ chứng kiến sự xuất hiện đông đảo của quần jeans và cả áo thun - Ảnh: GoRunway

Triển lãm cũng giới thiệu những thiết kế được tạo nên từ các chất liệu phổ biến như giấy và nhựa, đồng thời tôn vinh những nhà thiết kế thời trang xa xỉ từng khai thác hoặc phá vỡ những chuẩn mực bất biến của trang phục thường ngày.

Trong số đó có áo khoác da biker của nhà thiết kế tiên phong người Nhật Bản Junya Watanabe, những chiếc đầm dạ hội dáng phồng do Pierpaolo Piccioli hợp tác cùng Moncler thực hiện.

Hay các thiết kế tạo hiệu ứng thị giác đánh lừa người nhìn của Bottega Veneta, từng giúp Matthieu Blazy gây tiếng vang với chất liệu trông giống denim nhưng thực chất không phải denim.

"Những điều bình thường chưa bao giờ đơn giản như vẻ ngoài của chúng", Andrew Bolton, giám tuyển trưởng của Viện Trang phục, chia sẻ - Ảnh: WWD

Triển lãm mới dự kiến trưng bày khoảng 230 thiết kế trang phục, phần lớn tuyển chọn từ bộ sưu tập hiện có của bảo tàng.

Nhắc đến triển lãm về John Galliano bị hủy bỏ, Andrew Bolton thừa nhận ông "không có phương án B".

Ông chia sẻ thêm: "Việc xây dựng một triển lãm mang tính kinh điển, hoặc một dự án có thể thực hiện dễ dàng hơn đôi chút, thực sự rất quan trọng.

Tôi muốn triển lãm lần này vẫn có tính thách thức, khơi gợi tranh luận và sở hữu vẻ đẹp tương xứng với những gì một triển lãm về John Galliano có thể mang lại".

Dù quy định trang phục chính thức dành cho thảm đỏ Met Gala vẫn chưa công bố, Andrew Bolton cho biết ông hy vọng khách tham quan triển lãm sẽ lựa chọn những chiếc quần jeans và áo thun yêu thích của riêng mình.

Suy cho cùng, Met Gala thuở ban đầu vốn là một sự kiện có quy mô khiêm tốn và ít phô trương hơn nhiều. Tại Met Gala hồi tháng 5, người mẫu Bhavitha Mandava từng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi xuất hiện trong bộ trang phục Chanel gồm quần jeans và áo khoác khóa kéo nửa thân. Nhiều người cho rằng lựa chọn này quá đỗi đời thường, không tương xứng với một sự kiện thời trang danh giá. Hóa ra, cô đã đi trước xu hướng của năm sau đúng 12 tháng.