Trường tiểu học Đồng Phú là một trong hàng loạt trường phải dừng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2 giữa chừng - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 18-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết đã yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp khôi phục việc dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 sau khi môn học này bất ngờ bị các trường dừng dạy vì không có kinh phí chi trả lương cho giáo viên.

Theo ông Phan Hữu Huyện - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị - quan điểm của sở là các cấp quản lý phải chủ động tháo gỡ khó khăn, sớm tổ chức lại việc dạy học, bảo đảm quyền lợi học sinh, không để gián đoạn kéo dài.

Trước mắt đối với các trường đã tạm dừng giảng dạy, sở yêu cầu các cơ sở giáo dục phải xác định nhu cầu giáo viên, lập dự toán kinh phí hợp đồng, kinh phí dạy vượt giờ và tham mưu UBND xã, phường bố trí nguồn lực thực hiện.

Sở cũng đề nghị UBND các xã, phường rà soát đội ngũ giáo viên tiếng Anh thuộc thẩm quyền quản lý, điều động từ nơi thừa đến nơi thiếu, bố trí dạy liên trường, liên cấp nhằm hỗ trợ những trường đang thiếu giáo viên.

Ngoài ra, các trường cũng được yêu cầu sắp xếp, phân công lại giáo viên đứng lớp, ưu tiên giảm tiết kiêm nhiệm để giáo viên tiếng Anh có thời gian tham gia giảng dạy.

Các trường đồng thời điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp từ chi thường xuyên để thanh toán tiền dạy vượt giờ.

"Về giải pháp lâu dài, sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bảo đảm đội ngũ giáo viên, nguồn lực và kinh phí để tổ chức dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2 ổn định, phù hợp với lộ trình thực hiện các đề án phát triển ngoại ngữ của tỉnh", ông Huyện cho hay.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, từ giữa tháng 11-2026, hàng loạt trường tiểu học tại Quảng Trị đã phải tạm dừng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2 giữa chừng vì phát sinh vướng mắc về kinh phí trả lương cho giáo viên.

Theo thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc dạy môn tự chọn như tiếng Anh cho lớp 1, 2 vẫn được thực hiện nhưng không được sử dụng tiền đóng góp từ phụ huynh.

Việc này gây ra vướng mắc vì lâu nay kinh phí hợp đồng thuê giáo viên dạy môn tự chọn cho các khối lớp 1, 2 đều do phụ huynh đóng góp.