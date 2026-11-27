Hàn Quốc sẽ siết lại điều kiện làm thêm với du học sinh - Ảnh: KOREA HERALD

Theo báo The Korea Times ngày 26-11, phương án này vừa được đại diện Bộ Tư pháp Hàn Quốc nêu tại diễn đàn chính sách do Hội đồng Giáo dục đại học Hàn Quốc tổ chức.



Dự thảo đề xuất bỏ quyền làm thêm 10 giờ mỗi tuần hiện dành cho sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu tiếng Hàn. Năng lực tiếng Anh cũng sẽ không còn được tính khi xin phép làm thêm.

Bộ Tư pháp đang cân nhắc thời gian chuyển tiếp 2-3 năm trước khi áp dụng.

Cũng theo The Korea Times, cơ quan chức năng đang rà soát chính sách du học trước tình trạng một số trường quảng cáo tuyển sinh chỉ cần đến lớp một ngày mỗi tuần, các ngày còn lại có thể đi làm thêm.

Điều này dẫn tới tình trạng không ít sinh viên quốc tế đến Hàn Quốc để "học cho có", còn phần lớn thời gian là đi làm thêm kiếm tiền.

Hiện nay, cổng thông tin du học của Chính phủ Hàn Quốc Study in Korea quy định người mang thị thực du học D-2 hoặc đào tạo D-4 phải được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp phép trước khi làm thêm. Số giờ được phép làm phụ thuộc chương trình đào tạo và trình độ tiếng Hàn.

Với chương trình cử nhân, chuẩn ngôn ngữ trong bảng hướng dẫn là TOPIK cấp 3 đối với sinh viên năm nhất, năm hai; cấp 4 đối với năm ba, năm tư. TOPIK là kỳ thi năng lực tiếng Hàn.

Hiện tại, trước khi quy định mới có hiệu lực, sinh viên cử nhân chưa đáp ứng chuẩn tiếng Hàn hiện vẫn có thể được phép làm thêm 10 giờ mỗi tuần. Với người học tiếng, thời điểm đủ điều kiện xin làm thêm là sau sáu tháng. Các công việc gồm hỗ trợ nhà hàng, văn phòng, hướng dẫn du lịch và bán hàng miễn thuế.

Có tình trạng nhiều sinh viên quốc tế ở một số nước chọn du học Hàn Quốc chỉ để... làm thêm - Ảnh: KOREA TIMES

Điển hình, hướng dẫn của Đại học Hongik yêu cầu người xin làm thêm có điểm trung bình học kỳ trước từ mức C, tương đương 2.0, trở lên.

Hồ sơ gồm hộ chiếu, thẻ đăng ký người nước ngoài, bảng điểm, giấy chứng nhận TOPIK, hợp đồng lao động và giấy xác nhận có chữ ký của bộ phận phụ trách sinh viên quốc tế. Sinh viên chỉ được bắt đầu làm sau khi được cấp phép.

Hàn Quốc cũng đã sửa quy định xử lý làm thêm trái phép trong các lĩnh vực bị hạn chế. Theo hướng dẫn Bộ Tư pháp nước này vào đầu tháng 11-2026, du học sinh bị phát hiện làm việc trái phép trong ngành xây dựng, giao hàng hoặc dịch vụ giải trí có điều kiện thuộc diện bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo nguyên tắc, bất kể số lần vi phạm.

Hướng dẫn trên cũng nêu việc xử lý căn cứ nội dung vi phạm và quyết định của cơ quan xuất nhập cảnh. Người đứng đầu cơ quan này có thể cho phép tiếp tục lưu trú trong trường hợp ngoại lệ, sau khi xem xét kết quả học tập, tỉ lệ chuyên cần, số học kỳ còn lại và nguyện vọng tiếp tục học.