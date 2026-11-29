Khu vực ao cá của gia đình ở phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh - nơi hai trẻ 2 và 3 tuổi được phát hiện tử vong - Ảnh: BÙI NIÊN

Ngày 29-11, thông tin từ UBND phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh cho biết, hai trẻ nhỏ 2 và 3 tuổi vừa tử vong thương tâm sau khi rơi xuống ao nuôi cá trong khuôn viên gia đình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9-10h ngày 28-11, cháu V.N.K. (3 tuổi), được mẹ gửi tại nhà bà ngoại ở khu Bến Thóc, phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh. Tại đây còn có cháu N.T.Ph. (2 tuổi), cũng là cháu của chủ nhà.

Trong lúc chơi cùng nhau ở khu vực vườn, hai cháu không may sẩy chân rơi xuống ao nuôi cá của gia đình. Khi phát hiện sự việc, người thân và người dân nhanh chóng đưa hai cháu lên bờ, gọi xe cấp cứu của Trạm Y tế phường đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai cháu đều không qua khỏi.

Sau khi nhận tin báo về sự việc, bà Lê Thị Hay, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Hiệp Hòa và bà Đào Thị Hương Giang, Phó chủ tịch UBND phường cùng đại diện các lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ 27 triệu đồng cho mỗi gia đình để lo hậu sự cho các cháu.

Địa phương cũng đề nghị các tổ chức đoàn thể, khu phố tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ hai gia đình vượt qua mất mát.

Theo UBND phường Hiệp Hòa, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ ngay tại khu vực sinh hoạt của gia đình. Những ao nuôi cá, hồ nước trong vườn nhà, dù nằm sát nơi ở, vẫn có thể trở thành mối nguy hiểm chết người nếu không được rào chắn và kiểm soát an toàn.

Các gia đình có ao, hồ, mương nước trong khuôn viên cần chủ động xây dựng hàng rào, lắp đặt rào chắn chắc chắn, đồng thời tuyệt đối không để trẻ nhỏ tự chơi mà thiếu sự giám sát của người lớn.