Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hai tàu lửa đâm nhau ở Ai Cập, gần trăm người thương vong

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Vụ va chạm giữa hai đoàn tàu xảy ra ngày 8-11 tại tỉnh Giza, Ai Cập. Khu vực xảy ra tai nạn từng chứng kiến những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này.

- Ảnh 1.

Người dân có mặt tại hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở thị trấn Al-Ayyat, tỉnh Giza, phía nam thủ đô Cairo (Ai Cập) ngày 8-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, vụ tai nạn xảy ra ngày 8-11 tại thị trấn Al-Ayyat, tỉnh Giza. Cơ quan Đường sắt Ai Cập thông tin một đoàn tàu lửa chạy từ Giza đến thành phố Fayoum đã tông vào toa cuối của đoàn tàu chạy từ thủ đô Cairo đến thành phố Aswan.

Thống kê ban đầu từ Bộ Y tế Ai Cập ghi nhận ít nhất 4 hành khách thiệt mạng, trong khi 88 người khác đang được điều trị tại các bệnh viện trong khu vực Giza.

Trước đó, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin có 120 người bị thương nhưng không nêu rõ mức độ thương tích.

Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cho biết ông đang theo dõi vụ tai nạn "với sự quan ngại sâu sắc", đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và xử lý những cá nhân có liên quan nếu phát hiện sai phạm.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Người dân và lực lượng chức năng kiểm tra và đưa các thi thể ra khỏi các toa tàu sau vụ va chạm - Ảnh: AFP

Cơ quan Đường sắt Ai Cập cập nhật rằng lực lượng cứu hộ đã dùng cần cẩu để đưa các toa tàu bị hư hỏng ra khỏi hiện trường. Nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ va chạm.

Khu vực Al-Ayyat, nơi xảy ra tai nạn, từng ghi nhận một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Ai Cập.

Năm 2002, hơn 370 người thiệt mạng khi một vụ hỏa hoạn bùng phát trên đoàn tàu chở khách du lịch trong hành trình về phía nam thủ đô Cairo. Đến năm 2009, nhiều vụ tai nạn tàu hỏa tại khu vực này tiếp tục khiến hàng chục người thiệt mạng.

Với khoảng 110 triệu dân, Ai Cập phụ thuộc nhiều vào hệ thống đường sắt để đi lại. Tuy nhiên, mạng lưới đường sắt lớn hàng đầu châu Phi của nước này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người, theo nhận định của AFP.

Trong 10 năm qua, Ai Cập đã chi hàng tỉ USD để nâng cấp giao thông, xây thêm đường cao tốc và các tuyến đường sắt tốc độ cao. Tuy nhiên, phần lớn hệ thống đường sắt cũ của nước này vẫn chưa được cải tổ.

- Ảnh 6.Cháy tàu nước ngoài khi đang sửa chữa ở xưởng đóng tàu Trung Quốc, thương vong nghiêm trọng

Một tàu hàng nước ngoài bốc cháy khi đang được sửa chữa tại một xưởng đóng tàu ở TP Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), gây thương vong nghiêm trọng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH HIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tàu lửa Ai Cập đâm tàu

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất