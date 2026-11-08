Hai tàu lửa đâm nhau ở Ai Cập, gần trăm người thương vong

Người dân có mặt tại hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở thị trấn Al-Ayyat, tỉnh Giza, phía nam thủ đô Cairo (Ai Cập) ngày 8-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, vụ tai nạn xảy ra ngày 8-11 tại thị trấn Al-Ayyat, tỉnh Giza. Cơ quan Đường sắt Ai Cập thông tin một đoàn tàu lửa chạy từ Giza đến thành phố Fayoum đã tông vào toa cuối của đoàn tàu chạy từ thủ đô Cairo đến thành phố Aswan.

Thống kê ban đầu từ Bộ Y tế Ai Cập ghi nhận ít nhất 4 hành khách thiệt mạng, trong khi 88 người khác đang được điều trị tại các bệnh viện trong khu vực Giza.

Trước đó, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin có 120 người bị thương nhưng không nêu rõ mức độ thương tích.

Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cho biết ông đang theo dõi vụ tai nạn "với sự quan ngại sâu sắc", đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và xử lý những cá nhân có liên quan nếu phát hiện sai phạm.

Người dân và lực lượng chức năng kiểm tra và đưa các thi thể ra khỏi các toa tàu sau vụ va chạm - Ảnh: AFP

Cơ quan Đường sắt Ai Cập cập nhật rằng lực lượng cứu hộ đã dùng cần cẩu để đưa các toa tàu bị hư hỏng ra khỏi hiện trường. Nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ va chạm.

Khu vực Al-Ayyat, nơi xảy ra tai nạn, từng ghi nhận một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Ai Cập.

Năm 2002, hơn 370 người thiệt mạng khi một vụ hỏa hoạn bùng phát trên đoàn tàu chở khách du lịch trong hành trình về phía nam thủ đô Cairo. Đến năm 2009, nhiều vụ tai nạn tàu hỏa tại khu vực này tiếp tục khiến hàng chục người thiệt mạng.

Với khoảng 110 triệu dân, Ai Cập phụ thuộc nhiều vào hệ thống đường sắt để đi lại. Tuy nhiên, mạng lưới đường sắt lớn hàng đầu châu Phi của nước này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người, theo nhận định của AFP.

Trong 10 năm qua, Ai Cập đã chi hàng tỉ USD để nâng cấp giao thông, xây thêm đường cao tốc và các tuyến đường sắt tốc độ cao. Tuy nhiên, phần lớn hệ thống đường sắt cũ của nước này vẫn chưa được cải tổ.