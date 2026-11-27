Máy bay của Vietravel Airlines - Ảnh: C.TRUNG

Tối 27-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Vietravel Airlines xác nhận chuyến bay VU212 từ Đà Nẵng đi Hà Nội tối 26-11 gặp sự cố kỹ thuật. Hành khách hai lần lên máy bay nhưng vẫn không thể khởi hành.

Hai lần lên máy bay, khách vẫn mắc kẹt giữa đêm

Theo phản ánh của hành khách, chuyến bay VU212 có lịch khởi hành lúc 18h55 ngày 26-11. Tuy nhiên hãng liên tục thông báo lùi giờ khởi hành sang 20h, 20h45 rồi 21h15.

Sau nhiều giờ chờ đợi, hành khách được lên máy bay. Đến khoảng 22h10, phi hành đoàn thông báo máy bay gặp sự cố kỹ thuật, đề nghị hành khách rời máy bay, trở lại khu vực chờ trong nhà ga.

Đến khoảng 23h45, hành khách tiếp tục được gọi lên máy bay lần thứ hai. Tuy nhiên khoảng 30 phút sau, khi chuẩn bị khởi hành, đèn trong khoang hành khách bất ngờ tắt.

Hành khách lại xuống máy bay, quay trở lại nhà ga.

Điều khiến nhiều hành khách bức xúc là trong suốt thời gian chờ đợi kéo dài từ chiều tối đến rạng sáng hôm sau, việc cung cấp thông tin và chăm sóc khách của hãng chưa thỏa đáng.

Theo phản ánh của hành khách, khách không được phục vụ nước uống, đồ ăn, cũng không nhận được thông tin rõ ràng về việc bố trí chỗ nghỉ hay phương án tiếp tục hành trình.

Vietravel Airlines xin lỗi, khó tìm chuyến bay khác giải tỏa khách lúc nửa đêm

Ngày 27-11, Vietravel Airlines đã lên tiếng xin lỗi hành khách do một số chuyến bay trong hai ngày 26 và 27-11 phải điều chỉnh lịch khai thác, ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của khách.

Phản hồi thông tin tới Tuổi Trẻ, Vietravel Airlines cho biết riêng với chuyến bay VU212, Vietravel Airlines cho biết đã hoàn vé cho 73 hành khách theo yêu cầu tại sân bay, chuyển 26 khách sang chuyến bay ngày 27-11. Với 117 khách còn lại, hãng và các đại lý đang liên hệ để thực hiện hoàn vé.

Ngoài việc gửi email xin lỗi toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng, hãng hỗ trợ 300.000 đồng/khách.

"Khoản hỗ trợ này độc lập với các quyền lợi về hoàn vé, đổi chuyến, chăm sóc và bồi thường theo quy định hiện hành" - đại diện Vietravel Airlines thông tin.

Đại diện Vietravel Airlines cho hay sự cố kéo dài đến 2h sáng, khiến hành khách khó chủ động sắp xếp lại lịch trình, trong khi hãng cũng gặp khó khăn trong việc tìm chuyến bay của các hãng hàng không khác để hỗ trợ khách tiếp tục hành trình.

Hãng mong hành khách chia sẻ và thông cảm trước tình huống phát sinh ngoài mong muốn này.

Vietravel Airlines vi phạm quy định? Theo nghị định 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, khi chuyến bay bị chậm, hãng hàng không có trách nhiệm thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu rõ nguyên nhân. Thông tin về giờ khởi hành dự kiến phải được cập nhật ít nhất 30 phút/lần. Đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng phải phục vụ nước uống; từ 3 giờ trở lên phải phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu dịch vụ có giá trị tương đương. Nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng, hành khách được bồi thường ứng trước không hoàn lại, được hoàn tiền vé nếu không đồng ý với phương án chuyển đổi chuyến bay. Với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, hãng phải bố trí nơi nghỉ ngơi cho hành khách. Nếu thời gian chậm thuộc khung giờ từ 22h đến trước 7h sáng hôm sau, hãng phải bố trí chỗ ngủ hoặc phương án thay thế được hành khách đồng ý. Tính tới ngày 27-11, Vietravel Airlines đang khai thác 7 máy bay.