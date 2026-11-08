Hai anh em Phương Mỹ Chi và RHYDER ‘quá cháy’, Dân chơi dân ca vẫn có thể hay hơn

Tiết mục Thử lòng quân tử đưa 4 phường Xoan gốc đến với sân khấu nhạc hội - Ảnh: BTC

Tối 7-11, Phương Mỹ Chi tổ chức day 2 nhạc hội Dân chơi dân ca tại Hà Nội. Sự kiện có thời lượng gần 3 tiếng cùng sự góp mặt của các khách mời Phương Ly, rapper Pháo, Nguyễn Hùng, RHYDER, rapper Double2T, Bảo Định, đặc biệt là NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Trinh Trinh.

Trong dàn khách mời, cuộc hội ngộ giữa Phương Mỹ Chi và RHYDER khiến khán giả phải "cười sảng" vì "nó hài, nó nhây mà nó điên mà nó chất". Trên trang cá nhân của Phương Mỹ Chi, không ít người đòi thêm một day 3 gấp.

Hai anh em RHYDER và Phương Mỹ Chi hội ngộ - Ảnh: BTC

Cục trưởng Cục biểu diễn nghệ thuật Nguyễn Xuân Bắc đến tặng hoa khích lệ ca sĩ Phương Mỹ Chi trước show - Ảnh: BTC



Phương Mỹ Chi và RHYDER hội ngộ

Phương Mỹ Chi và RHYDER là đôi bạn cùng tiến của showbiz Việt. Cả hai từng tham gia Giọng hát Việt nhí 13 năm 2013, RHYDER đoạt Quán quân, còn Phương Mỹ Chi là Á quân.

Sau đó hai người đi theo hai con đường âm nhạc hoàn toàn khác nhau. Do hiếm khi xuất hiện chung hay tương tác rầm rộ trên mạng xã hội, dư luận xuất hiện một số tin đồn cho rằng hai nghệ sĩ "bằng mặt không bằng lòng".

Cả hai từng trực tiếp lên tiếng bác bỏ tin đồn này. Phương Mỹ Chi từng cho biết cả hai vẫn lặng lẽ theo dõi, gửi lời chúc mừng và ủng hộ nhau trong từng cột mốc sự nghiệp.

Gần nhất, RHYDER là Á quân Anh trai say hi mùa 1; trong khi đó Phương Mỹ Chi gây chú ý khi tham gia cuộc thi cuộc thi âm nhạc quốc tế Sing! Asia 2025 và trở thành Quán quân Em xinh say hi mùa 1.

Tại nhạc hội Dân chơi dân ca, sự xuất hiện của RHYDER thêm một lần nữa chứng minh mối quan hệ bền chặt của hai nghệ sĩ.

Ca sĩ lần đầu góp giọng trong Bóng phù hoa - ca khúc lấy cảm hứng từ tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, từng tạo nên dấu ấn của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia 2025. Hai anh em đã có một màn treo dây, viết tiếp ngoại truyện của tác phẩm này bằng cái kết viên mãn, Vũ Nương và Trương Sinh cuối cùng cũng nắm được tay nhau, khiến khán giả "cười điên".

Cả hai cũng góp mặt trong Thử lòng quân tử - một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất của hành trình Dân chơi dân ca tại miền Bắc. Phương Mỹ Chi đưa 4 phường Xoan gốc đến với sân khấu nhạc hội, tái hiện trích đoạn Xin huê đố huê của hát xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Màn đu dây viết tiếp hậu truyện của Bóng phù hoa của hai anh em - Ảnh: BTC

Bản phối kết hợp giọng hát mang màu sắc dân ca cách tân của Phương Mỹ Chi với phần rap/melodic trẻ trung và lối luyến láy dân gian đương đại của RHYDER, biến một điệu hát cổ mang tính nghi lễ/giao duyên thành câu chuyện tỏ tình dí dỏm, hiện đại của gen Z. Sự tái hiện của hai anh em khiến cả khán đài bùng nổ, khán giả khen "dễ thương".

RHYDER chia sẻ anh rất vui khi đứng trên sân khấu Dân chơi dân ca giữa vòng tay "Tổ cò" - tên fandom của Phương Mỹ Chi.

"Đây là một trong những cô bé dám đứng ra mang những chất liệu âm nhạc mà với những khán giả trẻ, có thể khó tiếp cận một chút. Mọi người nên yêu thương cô bé này nhiều hơn", 9x nói.

Nghe RHYDER gọi mình là "cô bé", Phương Mỹ Chi nói thêm "cho dù mình lớn cỡ nào thì với anh của mình, mình vẫn là cô bé. Cho dù mình từng có một album về tình yêu rồi thì với RHYDER mình vẫn là một cô bé".

Trích đoạn Thử lòng quân tử - Video: BTC

Phương Mỹ Chi và rapper Double2T diễn Chọn mặt gửi vàng - Ảnh: BTC

Dân chơi dân ca vẫn có thể hay hơn

Trong hơn 180 phút, nhạc hội dẫn khán giả "đi tìm kho báu", lần lượt đi qua những sắc màu văn hóa Bắc - Trung - Nam. Ngoài những khách mời nổi tiếng, sự kiện quy tụ dàn nhạc công và các nghệ nhân, ban cố vấn văn hóa và chuyên môn đã đồng hành cùng Phương Mỹ Chi xuyên suốt hành trình tạo ra Dân chơi dân ca.

Dân chơi dân ca có concept rõ ràng, màu sắc âm nhạc phong phú, chất liệu hiện đại nhưng vẫn giữ âm sắc dân gian chủ đạo.

Song vẫn có những điểm đáng tiếc. Với tiềm năng và chất liệu đã tạo nên trong hành trình âm nhạc của mình, Phương Mỹ Chi có thể hay hơn..

Xây xẩm - một trong những tiết mục ấn tượng của nhạc hội - Video: ĐẬU DUNG

Ý tưởng show tốt nhưng kịch bản "diễn giải" khá dàn trải, lồng ghép nhiều thông điệp rối rắm và hơi nghiêm túc với khán giả trẻ. Phương Mỹ Chi là một ca sĩ có giọng, song việc lạm dụng hát đè ở nhiều tiết mục để an toàn/ phù hợp hơn với một chương trình có nhiều yếu tố vũ đạo, phần nào vẫn khiến trải nghiệm của khán giả chưa được trọn vẹn.

Tuy nhiên, show vẫn đáng ghi nhận ở mức độ đầu tư cho mỗi tiết mục, cùng tinh thần tôn vinh văn hóa và nghệ thuật truyền thống của một nghệ sĩ trẻ.

Xem thêm hình ảnh nhạc hội Dân chơi dân ca

Gạo của ta đến Day 2. Ảnh: BTC

Phương Mỹ Chi và Bảo Định gây bất ngờ khi ngồi xích lô dạo một vòng nhận lời chúc phúc của mọi người trong remix của Thiên đường với người thương - Ảnh: BTC

Nguyễn Hùng song ca cùng Phương Mỹ Chi trên sân khấu với Có nhau - Ảnh: BTC

Show có concept văn hóa rất rõ ràng - Ảnh: BTC

NSND Thanh Ngoan và Phương Mỹ Chi trong Xây xẩm - Ảnh: BTC