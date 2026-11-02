Trend 'Đừng khinh thường một bông hoa chưa nở' là gì mà SOOBIN, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi đu?

Phương Mỹ Chi cũng hưởng ứng trào lưu "bông hoa chưa nở" - Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày gần đây, TikTok liên tục xuất hiện các video trending mang dòng chữ "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở". Người tham gia thường chọn một bức ảnh cũ, có thể là thời đi học, lúc còn nhỏ hoặc khi chưa biết chăm chút ngoại hình, rồi chuyển sang hình ảnh hiện tại...

Sự khác biệt giữa hai thời điểm tạo nên những màn biến hình khiến người xem thích thú. Có người gây bất ngờ bởi diện mạo thay đổi rõ rệt, có người lại khiến khán giả bật cười khi chủ động chọn những bức ảnh cũ khá hài hước.

Theo thống kê của Socialite, trào lưu này đã lọt top 2 Social Trend. Đáng chú ý, xu hướng không chỉ lan rộng trong cộng đồng người dùng mạng xã hội mà còn được nhiều nghệ sĩ Việt hưởng ứng.

SOOBIN, Phương Anh Đào, Đức Phúc... cùng nhập cuộc

Trong số những gương mặt tham gia có SOOBIN, Phương Anh Đào, Hồ Quang Hiếu, Ngô Kiến Huy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Bùi Công Nam, hoa hậu Tiểu Vy, Ma Ran Đô...

Mỗi người mang đến một màn đối chiếu ảnh cũ và hiện tại với màu sắc riêng. Những hình ảnh từ nhiều năm trước được chia sẻ lại, giúp khán giả có dịp nhìn thấy diện mạo ít được công chúng biết đến của các nghệ sĩ.

Với Phương Mỹ Chi, những bức ảnh cũ gợi nhắc hình ảnh cô bé dân ca từng được khán giả biết đến qua Giọng hát Việt nhí. Sau nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ đã có sự thay đổi đáng kể về phong cách, đồng thời từng bước khẳng định màu sắc âm nhạc riêng.

Đức Phúc cũng tham gia xu hướng so sánh diện mạo trước và sau nhiều năm - Ảnh: Chụp màn hình

SOOBIN tham gia trào lưu, chia sẻ hình ảnh ở hai thời điểm khác nhau, tiện thể "pr trá hình" cho MV mới - Ảnh: Chụp màn hình

SOOBIN cũng là một trong những cái tên được chú ý khi tham gia xu hướng. Từ hình ảnh thời trẻ đến diện mạo chỉn chu của một nghệ sĩ hoạt động lâu năm, những bức ảnh tạo nên sự đối lập thú vị.

Trong khi đó, Phương Anh Đào, Tiểu Vy và Ma Ran Đô mang đến những hình ảnh ở hai giai đoạn khác nhau, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Các nghệ sĩ còn lại như Đức Phúc, Ngô Kiến Huy, Hồ Quang Hiếu và Bùi Công Nam cũng góp thêm những phiên bản riêng cho trào lưu.

Việc nhiều gương mặt thuộc các lĩnh vực khác nhau cùng tham gia khiến xu hướng có thêm sức lan tỏa. Không chỉ người hâm mộ, những khán giả ít theo dõi nghệ sĩ trên mạng xã hội cũng có thể bắt gặp các hình ảnh quá khứ của họ qua những video này.

Vì sao trend về "bông hoa chưa nở" gây chú ý?

Điểm đáng chú ý của trào lưu nằm ở câu nói được đặt trước màn biến hình. Theo đó, câu "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở" xuất phát từ bình luận của tài khoản Minh Tuệ trên mạng xã hội. Bình luận này sau đó được chia sẻ rộng rãi và trở thành cảm hứng cho loạt video bắt trend.

Hình ảnh bông hoa chưa nở được dùng để ví von những người chưa bộc lộ hết vẻ đẹp hoặc khả năng của mình. Khi đặt cạnh những bức ảnh cũ, câu nói tạo nên sự liên tưởng về quá trình trưởng thành, thay đổi của mỗi người theo thời gian.

Những màn so sánh ảnh ngày ấy và bây giờ trở thành nội dung được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Thực tế, nội dung so sánh ảnh ngày ấy - bây giờ không phải xu hướng mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cách kết hợp với câu nói trên khiến những video này có thêm một câu chuyện để kể. Người tham gia không đơn thuần khoe ngoại hình hiện tại mà còn chia sẻ một phần ký ức, từ những năm tháng còn ngây ngô đến khi tự tin hơn với diện mạo của mình.

Sức hút của trào lưu còn đến từ việc không giới hạn đối tượng tham gia. Dù là nghệ sĩ hay người dùng bình thường, ai cũng có thể tìm lại một bức ảnh cũ và kể câu chuyện thay đổi của bản thân.

Những màn biến hình có thể chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để gợi lại một điều quen thuộc: không phải ai cũng tỏa sáng ngay từ những ngày đầu tiên.