Hà Nội đưa vào tiêu chí 'niềm tin vào chính quyền' để khảo sát chỉ số hạnh phúc của người dân

Một bạn trẻ vui vẻ chụp ảnh tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: NAM TRẦN

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành quyết định kèm theo bộ tiêu chí và phương pháp khảo sát, đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân thủ đô giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quyết định, việc xây dựng chỉ số hạnh phúc nhằm đo lường kết quả phát triển của thủ đô từ góc nhìn của người dân, phản ánh mức độ người dân thực sự được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách, cảm nhận về sự an toàn, niềm tin, quyền tham gia và chất lượng cuộc sống.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội sẽ xây dựng bộ công cụ đo lường chỉ số hạnh phúc dựa trên 5 nhóm nhu cầu cơ bản, gồm: điều kiện sống, an cư và năng lực phát triển; các mối quan hệ để gắn kết, tham gia và cùng hành động; hệ thống bảo đảm và phản hồi; môi trường, văn hóa và không gian sống; niềm tin, sự an toàn, kỷ cương và quyền được tôn trọng.

Bộ công cụ cũng đánh giá mức độ người dân được tham gia, có tiếng nói, được phản hồi và thực hiện quyền giám sát xuyên suốt 5 trụ cột.

50 tiêu chí đánh giá chỉ số hạnh phúc

50 tiêu chí đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân Hà Nội - Đồ họa: PHẠM TUẤN

Hà Nội dự kiến theo dõi chỉ số hạnh phúc của người dân thông qua 5 chỉ số thành phần, 50 tiêu chí. Đồng thời, so sánh kết quả giữa các địa phương và nhóm dân cư khi cỡ mẫu bảo đảm tính đại diện và độ tin cậy.

Theo quyết định, việc đo lường hướng tới chuyển trọng tâm đánh giá từ "thành phố đạt được những gì" sang "người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào và có thực sự hạnh phúc hay không".

Chỉ số hạnh phúc sẽ là một trong những kênh thông tin để các cơ quan nhà nước tham khảo trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, theo dõi và đánh giá chính sách, kết hợp với dữ liệu thống kê và các chỉ báo khách quan khác.

Kết quả này cũng được sử dụng để nghiên cứu mô hình quản trị, xây dựng và phát triển các xã, phường trên nền tảng "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển", qua đó phát huy quyền làm chủ của người dân và nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của người dân thủ đô.

Theo kế hoạch, đối tượng khảo sát chỉ số hạnh phúc là công dân từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi và đang cư trú trên địa bàn Hà Nội.

Việc khảo sát không chỉ giới hạn ở người có đăng ký thường trú. Người đăng ký tạm trú, người thuê nhà và lao động di cư đã sinh sống tại Hà Nội từ 6 tháng trở lên cũng thuộc diện khảo sát nếu đáp ứng các điều kiện theo phương án khảo sát hằng năm.

Đơn vị khảo sát là từng cá nhân. Hộ gia đình chỉ được sử dụng như đơn vị trung gian để lựa chọn người tham gia, không sử dụng chủ hộ để trả lời thay cho thành viên được chọn.

Khảo sát tại toàn bộ 126 xã, phường

Người dân, du khách đi dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NAM TRẦN

Khảo sát sẽ được thực hiện tại 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội. Năm 2026 được xác định là năm cơ sở.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, việc khảo sát trực tiếp dự kiến thực hiện vào quý 4 hằng năm. Thông tin được thu thập để đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân trong khoảng thời gian từ ngày 1-1 đến 31-12 mỗi năm.

Kết quả chỉ số hạnh phúc của người dân thủ đô sẽ được tổng hợp, kiểm định và công bố hằng năm, dự kiến vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, làm cơ sở theo dõi và đề xuất các giải pháp cải thiện trong thời gian tiếp theo.

Năm 2026, Hà Nội dự kiến thực hiện 8.860 phiếu khảo sát hoàn thành, tương đương khoảng 1‰ dân số thủ đô. Trong đó, 51 phường được phân bổ tổng cộng 4.240 phiếu, còn 75 xã có 4.620 phiếu.

Số lượng mẫu tại từng xã, phường được phân bổ theo tỉ lệ dân số thống kê của từng đơn vị.

Từ năm 2027 - 2030, tỉ lệ lấy mẫu trực tiếp dự kiến tăng lên khoảng 2‰ dân số và được tính theo dân số thực tế từng năm. Nếu sử dụng quy mô dân số nền năm 2026 để minh họa, tổng số mẫu sẽ vào khoảng 17.720 phiếu mỗi năm.

Số lượng khảo sát chính thức hằng năm sẽ được xác định căn cứ vào tổng dân số và cơ cấu phân bố dân số tại thời điểm thực hiện khảo sát.

Mỗi hộ chỉ chọn một người trả lời Việc chọn mẫu khảo sát trực tiếp được thực hiện theo phương pháp xác suất. Trước hết, số lượng mẫu được phân bổ cho từng xã, phường theo quy mô dân số. Sau đó, các tổ dân phố, thôn được lựa chọn theo xác suất tỉ lệ với quy mô, với mục tiêu thực hiện khoảng 25 - 30 cuộc phỏng vấn hoàn thành tại mỗi tổ dân phố hoặc thôn. Cơ quan khảo sát sẽ lập hoặc cập nhật danh sách hộ gia đình, địa chỉ có người cư trú để chọn ngẫu nhiên có hệ thống. Trong mỗi hộ được chọn, chỉ một người từ 18 tuổi trở lên được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia khảo sát. Bên cạnh mẫu khảo sát chính thức, Hà Nội sẽ lập danh sách dự phòng tương đương 15 - 20% số địa chỉ hoặc cá nhân so với số phiếu hoàn thành mục tiêu. Số mẫu dự phòng này không được tính vào quy mô mẫu công bố và chỉ được sử dụng sau khi cơ quan khảo sát đã thực hiện đầy đủ quy trình liên hệ với các mẫu chính theo quy định. Số lượng mẫu khảo sát trực tiếp và danh sách dự phòng tại từng xã, phường sẽ được phân bổ cụ thể trong kế hoạch khảo sát, đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân thủ đô Hà Nội hằng năm. Theo phương pháp đo lường, chỉ số hạnh phúc của người dân thủ đô Hà Nội được tính và công bố theo thang điểm 10. Điểm càng cao thể hiện mức độ cảm nhận tích cực và mức độ hạnh phúc của người dân càng lớn.