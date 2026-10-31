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Công bố ranh giới dự án công viên Safari Ba Vì, bác bỏ thông tin mở rộng quy mô lên 580ha

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

UBND xã Ba Vì (Hà Nội) vừa công bố sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch dự án công viên Safari Ba Vì với quy mô khoảng 299,5ha, đồng thời bác bỏ thông tin dự án được mở rộng lên 580ha như một số trang mạng đăng tải.

Công bố ranh giới dự án Công viên Safari Ba Vì, bác bỏ thông tin mở rộng quy mô lên 580ha - Ảnh 1.

Sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari Ba Vì - Ảnh: UBND xã Ba Vì

Ngày 31-10, UBND xã Ba Vì (Hà Nội) công bố sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch dự án xây dựng công viên Safari Ba Vì theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

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Theo thông tin được công bố, dự án có quy mô khoảng 299,5ha, được xác định tại sơ đồ vị trí, ranh giới ban hành kèm theo quyết định số 5648 của UBND TP Hà Nội.

Xã Ba Vì cũng bác bỏ thông tin cho rằng diện tích dự án được mở rộng lên 580ha như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

UBND xã Ba Vì giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đăng tải thông tin, sơ đồ ranh giới dự án trên cổng thông tin điện tử và trang mạng xã hội chính thức của địa phương, để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt người dân có đất trong khu vực dự án, nắm bắt thông tin.

Công bố ranh giới dự án Công viên Safari Ba Vì, bác bỏ thông tin mở rộng quy mô lên 580ha - Ảnh 3.

Sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari Ba Vì - Ảnh: UBND xã Ba Vì

Trước đó, ngày 9-10, Hà Nội tổ chức công bố danh mục 18 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, khởi công và triển khai trên địa bàn, trong đó có dự án công viên Safari Ba Vì.

Dự án do Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía tây. Theo thông tin được công bố, khu vực thực hiện dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Công viên được định hướng phát triển theo mô hình kết hợp không gian sinh thái, bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường cùng các hoạt động dịch vụ, du lịch.

Công bố ranh giới dự án Công viên Safari Ba Vì, bác bỏ thông tin mở rộng quy mô lên 580ha - Ảnh 4.Về xóm Mom, Bu Chằm, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội, hỏi chuyện người dân

Ngày 27-10, phóng viên Tuổi Trẻ về xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, nơi một phần địa giới dự kiến sáp nhập vào Hà Nội, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trước sự đổi thay của quê hương.

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PHẠM TUẤN
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    Chủ đề: Hà nỘi quy hoạch Ba Vì Công viên Safari Ba Vì ranh giới dự án

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