Công bố ranh giới dự án công viên Safari Ba Vì, bác bỏ thông tin mở rộng quy mô lên 580ha

Sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari Ba Vì - Ảnh: UBND xã Ba Vì

Ngày 31-10, UBND xã Ba Vì (Hà Nội) công bố sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch dự án xây dựng công viên Safari Ba Vì theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Theo thông tin được công bố, dự án có quy mô khoảng 299,5ha, được xác định tại sơ đồ vị trí, ranh giới ban hành kèm theo quyết định số 5648 của UBND TP Hà Nội.

Xã Ba Vì cũng bác bỏ thông tin cho rằng diện tích dự án được mở rộng lên 580ha như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

UBND xã Ba Vì giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đăng tải thông tin, sơ đồ ranh giới dự án trên cổng thông tin điện tử và trang mạng xã hội chính thức của địa phương, để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt người dân có đất trong khu vực dự án, nắm bắt thông tin.

Sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari Ba Vì - Ảnh: UBND xã Ba Vì

Trước đó, ngày 9-10, Hà Nội tổ chức công bố danh mục 18 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, khởi công và triển khai trên địa bàn, trong đó có dự án công viên Safari Ba Vì.

Dự án do Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía tây. Theo thông tin được công bố, khu vực thực hiện dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Công viên được định hướng phát triển theo mô hình kết hợp không gian sinh thái, bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường cùng các hoạt động dịch vụ, du lịch.