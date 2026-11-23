GTA 6 hiện đang sở hữu 99 điểm trên Metacritic, ngang bằng kỷ lục của The Legend of Zelda: Ocarina of Time và trở thành trò chơi duy nhất trong thế kỷ 21 đạt mức điểm này - Ảnh: Rockstar

Theo bảng xếp hạng do chuyên trang game Collider công bố ngày 19-11, GTA 6 đứng đầu danh sách sáu trò chơi được đề cử Game of the Year tại The Game Awards 2026. Những cái tên còn lại gồm Resident Evil Requiem, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Control Resonant, 007: First Light và Phantom Blade Zero.

Đây đều là những sản phẩm nhận được đánh giá tích cực, nhưng GTA 6 vẫn được xem là cái tên có nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua năm nay.

GTA 6 nặng ký ngay cả khi chưa phát hành

Không khó hiểu khi GTA 6 được đặt ở vị trí số một. Đây là phần tiếp theo của thương hiệu Grand Theft Auto, một trong những loạt trò chơi có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghiệp game. Kể từ GTA V ra mắt năm 2013, người hâm mộ đã phải chờ đợi suốt 13 năm để được trở lại thế giới tội phạm đầy hỗn loạn do Rockstar xây dựng.

Trailer GTA 6

Lấy bối cảnh Vice City, game xoay quanh hai nhân vật Lucia và Jason, một cặp đôi cùng bước chân vào thế giới tội phạm.

Không chỉ kế thừa thế giới mở đặc trưng của thương hiệu, GTA 6 còn được kỳ vọng thiết lập tiêu chuẩn mới về quy mô, khả năng tương tác và cách xây dựng nhân vật trong trò chơi điện tử.

Resident Evil Requiem và Zelda là những đối thủ đáng gờm

Lấy bối cảnh ba thập kỷ sau thảm họa Raccoon City, trò chơi theo chân Grace Ashcroft, một điều tra viên FBI đang tìm hiểu chuỗi cái chết bí ẩn tại một khách sạn bỏ hoang - nơi mẹ cô từng bị sát hại.

Điểm mạnh của Resident Evil Requiem nằm ở cơ chế hai nhân vật chính, mang đến hai trải nghiệm khác biệt. Những phân đoạn của Grace tập trung vào kinh dị sinh tồn, lén lút và giải đố, trong khi Leon đem đến nhịp độ hành động nhanh, những cuộc đối đầu căng thẳng với quái vật.

Sự kết hợp giữa hai nhân vật chính giúp trò chơi cân bằng giữa yếu tố kinh dị truyền thống và hành động đặc trưng của những phần Resident Evil gần đây - Ảnh: Capcom

Trong khi đó, The Legend of Zelda: Ocarina of Time đứng thứ ba. Đây là trường hợp gây tranh luận không kém GTA 6 bởi trò chơi thực chất là phiên bản làm lại gần như nguyên bản của tác phẩm kinh điển từng ra mắt trước đây.

Người chơi tiếp tục đồng hành cùng Link trong hành trình giải cứu Hyrule, du hành xuyên thời gian, chinh phục các hầm ngục và ngăn chặn Ganondorf chiếm đoạt Triforce.

Việc một bản làm lại được đề cử thay vì những sản phẩm mới như Fire Emblem: Fortune's Weave hay Pokémon Pokopia khiến một bộ phận người chơi không hài lòng.

Tuy nhiên, chất lượng của Ocarina of Time vẫn là điều khó phủ nhận. Trò chơi được Collider cùng nhiều diễn đàn game khác đánh giá là một trong những sản phẩm xuất sắc nhất năm.

Ở vị trí thứ tư là Control Resonant, phần tiếp theo của trò chơi Control do Remedy Entertainment phát triển.

Tuy là bản làm lại, The Legend of Zelda: Ocarina of Time vẫn là một trong những game xuất sắc nhất năm nhờ phát triển nhiều tính năng mới trên một tựa game đã quá kinh điển - Ảnh: Nintendo

Thay vì đi theo lối chơi quen thuộc của phần trước, Control Resonant chuyển hướng sang thể loại nhập vai hành động tập trung vào chiến đấu cận chiến. Dù sự thay đổi này khiến một số người chơi chưa thực sự hài lòng, thiết kế màn chơi và phong cách hình ảnh độc đáo vẫn giúp trò chơi tạo được dấu ấn riêng.

Nhìn chung, Resident Evil Requiem có lợi thế về chất lượng trải nghiệm và sự đổi mới trong lối chơi. Ocarina of Time lại sở hữu giá trị lịch sử cùng sức ảnh hưởng hiếm có. Những lựa chọn như Control Resonant hay Phantom Blade Zero cũng cho thấy The Game Awards năm nay không thiếu những sản phẩm dám thử nghiệm và tạo ra hướng đi riêng.

Bên cạnh đó, tranh cãi xoay quanh việc GTA 6 được đề cử trước khi phát hành có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cách công chúng nhìn nhận cuộc đua.

Một trò chơi được kỳ vọng quá lớn cũng phải đối mặt với áp lực tương xứng: chỉ cần không đáp ứng được những gì người hâm mộ hình dung, phản ứng trái chiều có thể xuất hiện ngay lập tức, giúp các đối thủ còn lại có cơ hội vượt qua và tạo nên bất ngờ.