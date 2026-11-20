GTA 6 tạo sức hút lớn ngay trong ngày phát hành, thu hút hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng livestream - Ảnh: Rockstar Games

GTA 6 của Rockstar Games chính thức ra mắt ngày 19-11. Những đánh giá đầu tiên từ giới phê bình cho thấy sức hút lớn của tựa game khi đạt 99/100 điểm trên Metacritic, trở thành một trong những trò chơi được đánh giá cao nhất trên nền tảng này.

Game hiện có điểm số 99/100 trên Metacritic, ngang với The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) - tựa game từng giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng những trò chơi được đánh giá cao nhất của trang tổng hợp này. Đáng chú ý, 100% nhà phê bình được thống kê đều đưa ra khuyến nghị tích cực cho trò chơi.

Thế giới GTA 6 rộng lớn với hàng chục nghìn nhân vật

GTA 6 lấy bối cảnh tại một phiên bản hư cấu của bang Florida (Mỹ), xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật Jason Duval và Lucia Caminos. Cả hai là một cặp đôi vướng vào thế giới tội phạm, tìm cách thoát khỏi cuộc sống đầy rủi ro.

Theo The Washington Post, trò chơi có khoảng 33.000 nhân vật không thể điều khiển (NPC), 600.000 hoạt ảnh, cao hơn đáng kể so với 55.000 hoạt ảnh trong GTA V, cùng kho nhạc gồm khoảng 1.500 ca khúc. Riêng phần cốt truyện chính cần khoảng 70 giờ để hoàn thành.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô, GTA 6 còn được đánh giá cao ở cách xây dựng thế giới mở. The Guardian ví việc đánh giá trò chơi giống như cố gắng nhận xét về thành phố Paris, bởi không gian trải nghiệm quá rộng lớn và có nhiều chi tiết để khám phá.

Trong khi đó, GameSpot nhận xét thế giới trò chơi giống như một đống cỏ khổng lồ chứa đầy những chiếc kim nhỏ, ám chỉ lượng nội dung và hoạt động ẩn mà người chơi có thể liên tục phát hiện.

GTA 6 xây dựng thế giới mở rộng lớn với khoảng 33.000 nhân vật không thể điều khiển và 600.000 hoạt ảnh - Ảnh: Rockstar Games

Bên cạnh yếu tố hành động, nhiều đánh giá dành sự chú ý cho mối quan hệ giữa Jason và Lucia. The New York Times cho rằng GTA 6 có sự trưởng thành trong cách kể chuyện khi đặt tình yêu, các mối quan hệ và sự đồng hành giữa hai nhân vật vào vị trí trung tâm, thay vì chỉ tập trung vào những màn rượt đuổi bằng ô tô hay các vụ cướp.

Mối quan hệ của Jason và Lucia được phát triển thông qua những nhiệm vụ chính lẫn các tương tác trong quá trình khám phá thế giới mở. Những lựa chọn và cách người chơi đối xử với nhau cũng góp phần định hình câu chuyện của cả hai.

Ở khía cạnh hình ảnh và cơ chế điều khiển, PCMag đánh giá cao hệ thống ánh sáng, hiệu ứng đổ bóng và cách phối màu của trò chơi. Những khung cảnh hoàng hôn với sắc cam, tím neon gợi không khí thập niên 1980 nhưng vẫn giữ được tính hiện đại. Các thao tác lái xe, đấu súng và cận chiến cũng được nhận xét mượt mà hơn so với những phiên bản trước.

Trò chơi đồng thời được nhận xét là có yếu tố châm biếm xã hội, đề cập đến nhiều vấn đề đương đại như thuyết âm mưu, bất bình đẳng giàu nghèo, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, văn hóa nam giới cực đoan và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) - Ảnh: Rockstar Games

Dù vậy, GTA 6 không hoàn toàn tránh khỏi những ý kiến trái chiều. The Guardian cho rằng hệ thống điều khiển phức tạp cùng những tình huống khó đoán đôi lúc khiến trải nghiệm trở nên nặng nề, thiếu công bằng với người chơi.

Theo The Hollywood Reporter, GTA 6 có giá bán 79,99 USD. Với sức hút từ thương hiệu và những đánh giá ban đầu, trò chơi được dự đoán có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đến lịch phát hành các sản phẩm giải trí tại Hollywood, đặc biệt là những chương trình truyền hình trên nền tảng trực tuyến.

GTA 6 còn lập kỷ lục lưu lượng Internet toàn cầu với 33,03 terabit/giây trong ngày phát hành, tăng 25% so với mức thông thường.

Trò chơi cũng thu hút 7,91 triệu người xem đồng thời trên các nền tảng livestream, trong đó Twitch đạt 3,31 triệu lượt, YouTube 3,22 triệu và Kick 1,5 triệu. Riêng trên Twitch, GTA 6 vượt League of Legends, trở thành trò chơi có lượng người xem đồng thời cao nhất lịch sử nền tảng.