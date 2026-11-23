IShowSpeed thức trắng hơn hai ngày trong hành trình chinh phục GTA 6 - Ảnh: IShowSpeed

IShowSpeed vừa hoàn thành cốt truyện chính GTA 6 sau 52 giờ 31 phút 11 giây chơi game mà không ngủ. Đáng nói, dù đã nhiều lần được khán giả khuyên dừng lại để nghỉ ngơi, nam streamer vẫn tiếp tục phát sóng xuyên đêm.

Hành vi này không đơn thuần là một lựa chọn giải trí khác thường, mà còn cho thấy sự xem nhẹ sức khỏe đáng lo ngại của một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn.

Màn livestream GTA 6 vượt giới hạn của IShowSpeed

Theo Dexerto, IShowSpeed bắt đầu livestream GTA 6 trên YouTube và Twitch tối 18-11 (giờ Mỹ). Dù ban đầu dự định chơi khoảng 12 tiếng mỗi ngày để tận hưởng cốt truyện, nam streamer nhanh chóng phá vỡ kế hoạch, liên tục phát sóng xuyên đêm mà không nghỉ ngơi.

Sau khoảng 40 tiếng, anh hoàn thành hơn 80% cốt truyện chính. Trong lúc chơi, PS5 bất ngờ gặp sự cố nhưng nhờ tính năng lưu tự động, anh không bị mất tiến trình.

Đến mốc 52 giờ 31 phút 11 giây, phần credit xuất hiện, đánh dấu việc hoàn thành cốt truyện. Thay vì ăn mừng, IShowSpeed bật khóc, tỏ ra bất ngờ và thất vọng trước cái kết. Anh cũng thừa nhận đã không ngủ suốt thời gian phát sóng.

So với những dự án trước, màn livestream GTA 6 lần này đáng chú ý bởi thời gian chơi game liên tục hơn 52 tiếng mà không ngủ - Ảnh: Dexerto

Ba video ghi lại hành trình này trên YouTube sau đó vượt mốc 120 triệu lượt xem. Tuy nhiên, con số này không nên được xem như thước đo cho một màn chinh phục đáng tự hào.

Đằng sau lượng tương tác khổng lồ là một lựa chọn khó chấp nhận: duy trì hoạt động liên tục hơn hai ngày chỉ để hoàn thành một trò chơi, trong khi việc nghỉ ngơi hoàn toàn có thể giúp anh tiếp tục trải nghiệm vào ngày hôm sau.

Đây cũng không phải lần đầu IShowSpeed thực hiện những buổi phát sóng kéo dài. Tháng 5-2025, anh từng hoàn thành hai phần The Last of Us trong ba buổi livestream, với tổng thời lượng gần 31 tiếng.

Cùng năm, nam streamer thực hiện dự án Speed Does America, phát sóng 24/7 trong chuyến hành trình xuyên nước Mỹ kéo dài 35 ngày, đi qua 25 bang. Tuy nhiên, việc duy trì phát sóng liên tục trong chuyến đi không đồng nghĩa anh thức trắng suốt 35 ngày..

IShowSpeed từng livestream gần 31 tiếng để hoàn thành hai phần game The Last of Us - Ảnh: IShowSpeed

Đáng chú ý, IShowSpeed không phải không nhận thức được việc mình đã chơi game quá lâu. Theo IBTimes UK, khi buổi livestream vượt mốc 30 tiếng, anh thừa nhận khán giả nhiều lần khuyên mình đi ngủ. Tuy nhiên, nam streamer cho biết cốt truyện khiến anh quá tò mò và khó dừng lại.

Trong một đoạn phát sóng, anh còn mô tả GTA 6 đã trở thành "thực tại" của mình ở thời điểm đó. Dù thừa nhận đã cân nhắc việc kết thúc livestream để nghỉ ngơi, anh vẫn tiếp tục chơi vì muốn biết diễn biến tiếp theo.

Trên Reddit, một bài đăng trong cộng đồng người hâm mộ IShowSpeed thu hút hơn 1.000 lượt bình chọn, bày tỏ lo ngại khi nam streamer đã chơi game hơn 42 tiếng mà chưa nghỉ ngơi.

Nhiều người hâm mộ cho biết họ yêu thích nội dung của IShowSpeed nhưng không đồng tình với việc anh đánh đổi sức khỏe. Một số ý kiến khuyên anh dừng lại, bởi không có lý do gì phải thức trắng hàng chục tiếng chỉ để hoàn thành một trò chơi sớm hơn.

Việc liên tục phớt lờ những lời khuyên này khiến màn livestream càng khó được xem là một thử thách giải trí vô hại. Khi đã nhận được cảnh báo từ khán giả nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục, IShowSpeed cần chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình, thay vì để sự tò mò với trò chơi trở thành lý do kéo dài tình trạng thiếu ngủ.

Với một streamer sở hữu lượng người theo dõi lớn, việc biến hành vi thiếu ngủ kéo dài thành nội dung phát sóng càng đáng bị phê phán.

Lượt xem có thể tăng lên, nhưng điều đó không khiến hành vi bỏ qua nhu cầu nghỉ ngơi trở nên đúng đắn. Không thể lấy sự nổi tiếng, tính giải trí hay sự tò mò của khán giả để biện minh cho một thử thách gây hại sức khỏe.