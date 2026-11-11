Golden Disc Awards lần đầu đến Việt Nam sẽ phá vỡ mọi kỷ lục, có siêu sao nào vẫn là bí mật

Toàn cảnh lễ ký kết chương trình Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm - Ảnh: ĐẬU DUNG

Chiều 11-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đối tác ký kết và công bố chương trình Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm (Vietnam - Experience More) giai đoạn 2027 - 2031, hướng tới lựa chọn và đồng hành đưa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí có sức hút quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Trong đó Lễ trao giải âm nhạc Đĩa Vàng lần thứ 41 Golden Disc Awards (The 41st Golden Disc Awards) được tổ chức tại Hà Nội dự kiến trong hai ngày 9 và 10-1-2027 là "phát pháo" mở màn.

Golden Disc Awards "quảng bá Hà Nội như trung tâm mới của lễ hội âm nhạc châu Á"

Ông Kim Yooseok - Tổng giám đốc HLL JoongAng, đơn vị quản lý bản quyền Golden Disc Awards - chia sẻ Golden Disc Awards đồng hành cùng sự phát triển của âm nhạc đại chúng Hàn Quốc cũng như quá trình toàn cầu hóa của K-pop suốt hơn 40 năm qua.

Đây là lần đầu lễ trao giải này tổ chức tại Việt Nam, quy tụ các nghệ sĩ tiêu biểu của Hàn Quốc, mang đến không khí thảm đỏ sôi động cùng những phần trình diễn sân khấu đặc biệt chỉ có tại Golden Disc Awards.

Lễ trao giải cũng được phát sóng trực tiếp tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, truyền tải trọn vẹn không khí tại Hà Nội tới người hâm mộ toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Theo ông, Việt Nam là một trong những quốc gia dành tình cảm nồng nhiệt nhất cho K-pop; các sản phẩm âm nhạc, phim ảnh truyền hình và ẩm thực Hàn Quốc đã hòa quyện vào đời sống thường nhật của người dân Việt Nam, đưa khoảng cách văn hóa giữa hai nước trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

"Ban tổ chức kỳ vọng lễ trao giải lần này sẽ quảng bá Hà Nội như một trung tâm mới của lễ hội âm nhạc châu Á, đồng thời tạo điểm khởi đầu cho sự tăng trưởng và hợp tác chung giữa ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc và Việt Nam", ông nói.

Không dừng ở việc đưa một sự kiện đến Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu "Việt Nam rất chào đón và sẽ tạo ra những cơ chế, chính sách cùng môi trường thuận lợi nhất để bạn bè quốc tế đến với Việt Nam".

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng sẽ nỗ lực mang các giá trị văn hóa, giá trị thể thao cùng những nét đẹp di sản và du lịch của Việt Nam ra khắp thế giới.

Ông Kim Yooseok - đại diện đơn vị quản lý bản quyền Golden Disc Awards - chia sẻ - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đại diện bộ cũng nói thêm The 41st Golden Disc Awards không chỉ dự kiến thu hút 70.000 khán giả tham dự trực tiếp, còn đặt mục tiêu phá vỡ mọi kỷ lục về lượng khán giả theo dõi trực tuyến toàn cầu trên các nền tảng số so với những kỳ tổ chức trước đây.

Sự kiện đồng thời cũng hướng tới việc giới thiệu các "signature tour" (tour đặc trưng, chất lượng cao) của Hà Nội và Việt Nam đến bạn bè quốc tế, kỳ vọng làm trung tâm thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, doanh nghiệp và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa - du lịch trong nước.

The 41st Golden Disc Awards sẽ được dẫn dắt bởi ca sĩ Sung Si Kyung (phải) và diễn viên Moon Ga Young - Ảnh: K-Biz

Theo ông Phạm Như Ánh, đại diện ban tổ chức tại Việt Nam, đó cũng là mục tiêu của chương trình hợp tác Vietnam - Experience More, không chỉ là đưa một sự kiện đến Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn từ sức hút của mỗi sự kiện có thể tạo thêm lý do để du khách đến Việt Nam, ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong muốn quay trở lại", ông nói.