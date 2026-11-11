Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Golden Disc Awards lần đầu đến Việt Nam sẽ phá vỡ mọi kỷ lục, có siêu sao nào vẫn là bí mật

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

The 41st Golden Disc Awards không chỉ dự kiến thu hút 70.000 khán giả/ hai đêm tham dự trực tiếp, còn đặt mục tiêu phá vỡ mọi kỷ lục về lượt theo dõi trực tuyến trên các nền tảng số so với 40 kỳ tổ chức trước.

Toàn cảnh lễ ký kết chương trình Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm - Ảnh: ĐẬU DUNG

Chiều 11-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đối tác ký kết và công bố chương trình Vit Nam - Hơn c mt tri nghim (Vietnam - Experience More) giai đoạn 2027 - 2031, hướng tới lựa chọn và đồng hành đưa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí có sức hút quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Trong đó Lễ trao giải âm nhạc Đĩa Vàng lần thứ 41 Golden Disc Awards (The 41st Golden Disc Awards) được tổ chức tại Hà Nội dự kiến trong hai ngày 9 và 10-1-2027 là "phát pháo" mở màn.

Golden Disc Awards "qung bá Hà Ni như trung tâm mi ca l hi âm nhc châu Á"

Ông Kim Yooseok - Tổng giám đốc HLL JoongAng, đơn vị quản lý bản quyền Golden Disc Awards - chia sẻ Golden Disc Awards đồng hành cùng sự phát triển của âm nhạc đại chúng Hàn Quốc cũng như quá trình toàn cầu hóa của K-pop suốt hơn 40 năm qua.

Đây là lần đầu lễ trao giải này tổ chức tại Việt Nam, quy tụ các nghệ sĩ tiêu biểu của Hàn Quốc, mang đến không khí thảm đỏ sôi động cùng những phần trình diễn sân khấu đặc biệt chỉ có tại Golden Disc Awards.

Lễ trao giải cũng được phát sóng trực tiếp tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, truyền tải trọn vẹn không khí tại Hà Nội tới người hâm mộ toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Theo ông, Việt Nam là một trong những quốc gia dành tình cảm nồng nhiệt nhất cho K-pop; các sản phẩm âm nhạc, phim ảnh truyền hình và ẩm thực Hàn Quốc đã hòa quyện vào đời sống thường nhật của người dân Việt Nam, đưa khoảng cách văn hóa giữa hai nước trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

"Ban tổ chức kỳ vọng lễ trao giải lần này sẽ quảng bá Hà Nội như một trung tâm mới của lễ hội âm nhạc châu Á, đồng thời tạo điểm khởi đầu cho sự tăng trưởng và hợp tác chung giữa ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc và Việt Nam", ông nói.

Không dừng ở việc đưa một sự kiện đến Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu "Việt Nam rất chào đón và sẽ tạo ra những cơ chế, chính sách cùng môi trường thuận lợi nhất để bạn bè quốc tế đến với Việt Nam".

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng sẽ nỗ lực mang các giá trị văn hóa, giá trị thể thao cùng những nét đẹp di sản và du lịch của Việt Nam ra khắp thế giới.

Ông Kim Yooseok - đại diện đơn vị quản lý bản quyền Golden Disc Awards - chia sẻ - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đại diện bộ cũng nói thêm The 41st Golden Disc Awards không chỉ dự kiến thu hút 70.000 khán giả tham dự trực tiếp, còn đặt mục tiêu phá vỡ mọi kỷ lục về lượng khán giả theo dõi trực tuyến toàn cầu trên các nền tảng số so với những kỳ tổ chức trước đây.

Sự kiện đồng thời cũng hướng tới việc giới thiệu các "signature tour" (tour đặc trưng, chất lượng cao) của Hà Nội và Việt Nam đến bạn bè quốc tế, kỳ vọng làm trung tâm thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, doanh nghiệp và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa - du lịch trong nước.

The 41st Golden Disc Awards sẽ được dẫn dắt bởi ca sĩ Sung Si Kyung (phải) và diễn viên Moon Ga Young - Ảnh: K-Biz

Theo ông Phạm Như Ánh, đại diện ban tổ chức tại Việt Nam, đó cũng là mục tiêu của chương trình hợp tác Vietnam - Experience More, không chỉ là đưa một sự kiện đến Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn từ sức hút của mỗi sự kiện có thể tạo thêm lý do để du khách đến Việt Nam, ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong muốn quay trở lại", ông nói.

"Ngôi sao nào đến vẫn là một bí mật rất đáng yêu"

Golden Disc Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc lâu đời và uy tín hàng đầu Hàn Quốc, được tổ chức từ năm 1986 và có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp K-pop.

Sau nhiều kỳ tổ chức tại các thành phố lớn như Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc)… trong khu vực châu Á, The 41st Golden Disc Awards lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Jennie (BLACKPINK) giành giải Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải Golden Disc Awards 2025 - Ảnh: Golden Disc Awards

Các kỳ Golden Disc Awards trước từng quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý của K-pop như Jennie (BlackPink), Cortis, Stray Kids, IVE, Le Sserafim, NCT Wish, Monsta X, Byeon Woo Seok… cùng nhiều nghệ sĩ và diễn viên nổi tiếng Hứa Quang Hán tham gia trình diễn và trao giải.

Mùa lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 tại Đài Bắc đã thu hút 290 triệu lượt xem từ khán giả trên toàn cầu, gần 50 triệu lượt bình chọn, gần 80.000 khán giả xem trực tiếp tại sân vận động mái vòm Đài Bắc (Taipei dome), trong đó tỉ lệ khách quốc tế mua vé tham dự chương trình là gần 50%.

Có những ngôi sao quốc tế và nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam nào sẽ xuất hiện tại The 41st Golden Disc Awards? Ông Phạm Như Ánh trả lời Tuổi Trẻ, "đây vẫn sẽ là một bí mật rất đáng yêu", ban tổ chức sẽ công bố dần trên trang fanpage chính thức của chương trình.

Golden Disc Awards lần đầu đến Việt Nam sẽ phá vỡ mọi kỷ lục, có siêu sao nào vẫn là bí mật - Ảnh 6.Năm ngoái có Jennie BackPink, CORTIS, Hứa Quang Hán, năm nay Golden Disc Awards sẽ diễn ra ở Hà Nội

Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 1-2027.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ĐẬU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: K-pop Golden Disc Awards

    Dòng sự kiện: Đời sống K-Pop

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất