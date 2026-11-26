Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh nhận học bổng "Gieo mầm tri thức" ở xã Châu Sơn (Lạng Sơn) - Ảnh: HÀ QUÂN

Về phía nhà tài trợ, chương trình có sự tham dự của ông Phạm Văn Hóa - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank chi nhánh Phú Nhuận, bà Đinh Thị Hồng Giang - Phó giám đốc Agribank tỉnh Lạng Sơn, bà Trần Thị Cẩm Nhung - Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Phú Nhuận, bà Võ Thị Phương Tín - Trưởng phòng pháp chế Agribank chi nhánh Phú Nhuận.

Cùng sự hiện diện của bà Phan Thị Ngọc Hà - Phó phòng tổng hợp Agribank chi nhánh Phú Nhuận, ông Đào Việt Cường - Giám đốc chi nhánh Đình Lập (Lạng Sơn), cùng đại diện cán bộ, nhân viên của Agribank chi nhánh Phú Nhuận, Agribank chi nhánh Lạng Sơn.

Về phía ban tổ chức, chương trình có sự tham dự của chị Vi Thị Yến Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nhà báo Dương Đức Đà Trang - Thư ký tòa soạn Báo Tuổi Trẻ cùng các lãnh đạo xã Châu Sơn (Lạng Sơn).

Anh Ôn Văn Tuyển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Châu Sơn - nhận bảng tượng trưng 100 chiếc ô từ bà Đinh Thị Hồng Giang - Phó giám đốc Agribank tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Phạm Văn Hóa - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank chi nhánh Phú Nhuận - chia sẻ các món quà trao đến các em hôm nay tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, niềm tin, sự quan tâm của Agribank đến các em.

Đặc biệt, theo ông Hóa, Agribank chi nhánh Đình Lập (Lạng Sơn) còn hỗ trợ thêm 100 chiếc ô tặng các em học sinh tại xã Châu Sơn. "Mong rằng con đường đến trường của các em bớt nhọc nhằn hơn, mỗi ngày đến trường là một ngày các em tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp hơn" - ông Hóa nói.

Ông Nguyễn Công Hưng - Chủ tịch UBND xã Châu Sơn (Lạng Sơn) - mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, chăm ngoan, đạt thành tích tốt, để đáp lại tình cảm, sự quan tâm của các nhà tài trợ - Ảnh: HÀ QUÂN

Đại diện nhà tài trợ trao các suất học bổng "Gieo mầm tri thức" tới các em học sinh ở xã Châu Sơn (Lạng Sơn) - Ảnh: HÀ QUÂN

Đại diện ban tổ chức trao các suất học bổng "Gieo mầm tri thức" tới các em học sinh ở xã Châu Sơn (Lạng Sơn) - Ảnh: HÀ QUÂN

Các đại biểu từ Agribank chi nhánh Phú Nhuận, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Báo Tuổi Trẻ và lãnh đạo địa phương trao học bổng "Gieo mầm tri thức" cho các em học sinh - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo ban tổ chức, chương trình "Gieo mầm tri thức" trao các suất học bổng trị giá hơn 2 triệu đồng/suất xe đạp và dụng cụ học tập. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Lạng Sơn hỗ trợ thêm 100 chiếc ô, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cũng tài trợ 100 balo cho các em học sinh của xã Châu Sơn. Tổng trị giá chương trình tại tỉnh Lạng Sơn hơn 400 triệu đồng do Agribank chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tài trợ. Trước đó, chương trình đã trao 600 suất học bổng cho các em học sinh của tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Tây Ninh với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Năm 2026, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tiếp tục tài trợ chương trình "Gieo mầm tri thức" 800 suất học bổng trị giá 1,6 tỉ đồng. Như vậy tính đến nay, trong 9 năm, chương trình "Gieo mầm tri thức" đã trao tổng cộng 6.165 suất học bổng, trị giá hơn 12,5 tỉ đồng. Kể từ năm 2018 cho đến nay, học bổng "Gieo mầm tri thức" trải dài khắp các tỉnh, thành. Chương trình đã nâng bước các em học sinh ở những vùng sâu, vùng xa nhất có điều kiện đến trường thuận lợi hơn.

'Gieo mầm tri thức' mang niềm vui xe đạp đến với HS biên giới Lạng Sơn: Con hết đi học bằng xe 3 bánh Ngày 26-11, tại hội trường Đảng ủy xã Kiên Mộc, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức trao học bổng "Gieo mầm tri thức". Đây cũng là hoạt động thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 643 của Báo Tuổi Trẻ.



