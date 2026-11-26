Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh nhận học bổng "Gieo mầm tri thức" ở xã Kiên Mộc (Lạng Sơn) - Ảnh: HÀ QUÂN

Dự chương trình có ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Về phía nhà tài trợ, có ông Phạm Văn Hóa - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank chi nhánh Phú Nhuận, bà Đinh Thị Hồng Giang - Phó giám đốc Agribank tỉnh Lạng Sơn, bà Trần Thị Cẩm Nhung - Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Phú Nhuận, bà Võ Thị Phương Tín - Trưởng phòng Pháp chế Agribank chi nhánh Phú Nhuận.

Bà Phan Thị Ngọc Hà - Phó phòng Tổng hợp Agribank chi nhánh Phú Nhuận, ông Đào Việt Cường - Giám đốc chi nhánh Đình Lập (Lạng Sơn) cùng đại diện cán bộ, nhân viên của Agribank chi nhánh Phú Nhuận, Agribank chi nhánh Lạng Sơn.

Về phía ban tổ chức, có chị Vi Thị Yến Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nhà báo Dương Đức Đà Trang - Thư ký tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, các lãnh đạo xã Kiên Mộc (Lạng Sơn).

Anh Lương Duy Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Kiên Mộc nhận bảng tượng trưng 100 chiếc ô từ bà Đinh Thị Hồng Giang - Phó giám đốc Agribank tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhà báo Dương Đức Đà Trang cùng các thầy cô, học sinh hát vang lời ca của bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, Như có Bác trong ngày đại thắng...

Nhà báo Đà Trang chia sẻ mỗi chiếc xe đạp được trao hôm nay giúp các em học sinh thêm hiểu về tình cảm của các cô chú từ Agribank chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM).

"Các em hãy trân quý tấm lòng và biến đó thành động lực học tập. Học tốt rồi thì học tốt hơn nữa, chăm ngoan rồi thì chăm ngoan hơn nữa" - nhà báo Dương Đức Đà Trang mong muốn.

Nhà báo Dương Đức Đà Trang - Thư ký tòa soạn Báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HÀ QUÂN

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Phạm Văn Hóa - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank chi nhánh Phú Nhuận - nhắn nhủ: "Các món quà trao đến các em hôm nay tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, niềm tin, sự quan tâm của chúng tôi đến các em. Mong con đường đến trường của các em bớt nhọc nhằn hơn, mỗi ngày đến trường là 1 ngày các em tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp hơn".

Ông Phạm Văn Hóa - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank chi nhánh Phú Nhuận - Ảnh: HÀ QUÂN

Cũng tại chương trình, bà Hoàng Thị Kim Hoạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiên Mộc (Lạng Sơn) - bày tỏ xã Kiên Mộc là một xã biên giới với diện tích rộng lớn nhưng chỉ có 1.800 hộ dân, đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất cho các em song vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo bà Hoạt, chương trình "Gieo mầm tri thức" đã mang cho các em học sinh những món quà biểu tượng cho tình cảm, sự ấm áp và che chở. Bà mong các em học sinh sẽ trở thành những công dân tốt, những người có trách nhiệm, phấn đấu học tập, chăm ngoan.

Bà Hoàng Thị Kim Hoạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiên Mộc (Lạng Sơn) - Ảnh: HÀ QUÂN

Anh Tằng Phúc Lưu không giấu được xúc động khi đưa con là cháu Tằng Quý Thanh đến nhận chiếc xe đạp mới. Từ nay, con anh có thể tự mình đi xe tới trường với chúng bạn, không phải đi bộ hàng cây số như trước.

Em Thanh là một trong 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học khá giỏi ở xã Kiên Mộc vừa nhận học bổng 'Gieo mầm tri thức' gồm xe đạp và dụng cụ học tập.

"Có lúc con đi học bằng xe ba bánh của tôi, có lúc nhờ hàng xóm chở, nhưng hôm nào người lớn đi làm xa hoặc có việc bận, con phải dậy sớm đi bộ tới trường. Biết tin con được nhận xe đạp, cả gia đình vui lắm, chỉ chờ đến ngày được nhận xe" - anh Lưu nói.

Kết thúc chương trình, trong bộ đồng phục học sinh, khăn quàng đỏ trên cổ, nhiều học sinh ở xã biên giới Việt - Trung vừa dắt xe vừa cười tươi, chiếc ba lô mới đặt gọn trong giỏ xe. Phụ huynh đi bên cạnh cũng vui mừng, phấn khởi.

Niềm vui của các em học sinh Lạng Sơn sau khi nhận học bổng "Gieo mầm tri thức" - Ảnh: HÀ QUÂN

Đại diện nhà tài trợ trao các suất học bổng "Gieo mầm tri thức" tới các em học sinh ở xã Kiên Mộc (Lạng Sơn) - Ảnh: HÀ QUÂN

Đại diện ban tổ chức trao các suất học bổng "Gieo mầm tri thức" tới các em học sinh ở xã Kiên Mộc (Lạng Sơn) - Ảnh: HÀ QUÂN

Các đại biểu từ Agribank chi nhánh Phú Nhuận, Tỉnh đoàn Lạng Sơn cùng các em học sinh nhận học bổng "Gieo mầm tri thức", xe đạp mới tại chương trình - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo ban tổ chức, chương trình "Gieo mầm tri thức" trao các suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất xe đạp và dụng cụ học tập. Ngoài ra Agribank Chi nhánh Lạng Sơn hỗ trợ thêm 100 chiếc ô, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cũng tài trợ 100 balo cho các em học sinh của xã Kiên Mộc. Tổng trị giá chương trình tại tỉnh Lạng Sơn hơn 400 triệu đồng do Agribank chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tài trợ. Trước đó, chương trình đã trao 600 suất học bổng cho các em học sinh của tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Tây Ninh với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Năm 2026, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tiếp tục tài trợ chương trình "Gieo mầm tri thức" 800 suất học bổng trị giá 1,6 tỉ đồng. Như vậy tính đến nay, trong 9 năm chương trình "Gieo mầm tri thức" đã trao tổng cộng 6.165 suất học bổng, trị giá hơn 12,5 tỉ đồng. Kể từ năm 2018 cho đến nay, học bổng "Gieo mầm tri thức" trải dài khắp các tỉnh, thành. Chương trình đã nâng bước các em học sinh ở những vùng sâu, vùng xa nhất có điều kiện đến trường thuận lợi hơn.