Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền - Giáo viên trường tiểu học Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị thực hiện bài thi ở vòng thi chung kết - Ảnh: PHẠM DIỄM

Ngày 28 và 29-11, tại Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Công an tổ chức vòng chung kết toàn quốc Hội thi "Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy" dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông năm 2026. Hội thi quy tụ 30 giáo viên, cán bộ quản lý xuất sắc nhất cả nước ở ba cấp học.

Hội thi nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, góp phần xây dựng môi trường học đường không ma túy.

Năm nay, ban tổ chức khuyến khích các bài giảng giúp học sinh nhận diện ma túy tổng hợp ngụy trang, pha trộn trong đồ ăn, thức uống và các vật phẩm đời thường như nước vui, trà sữa, kẹo không hạn sử dụng, bao bì in tiếng nước ngoài, có màu sắc sặc sỡ hoặc làm giả sản phẩm có thương hiệu.

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh có tối đa 30 phút dự thi, gồm 20 phút trình bày kế hoạch bài dạy hoặc hoạt động giáo dục kèm bài giảng điện tử và 10 phút trả lời câu hỏi, xử lý tình huống chuyên môn từ ban giám khảo.

Các tình huống được đưa ra sát với thực tế học đường, như cách ứng xử khi học sinh bàn tán về người thân của bạn bị đưa đi cai nghiện; nhận diện nguy cơ tiếp xúc với ma túy từ người lạ; hay sử dụng mạng xã hội an toàn để phòng tránh ma túy.

Theo ban tổ chức, nội dung dự thi chú trọng tính thực tiễn và phù hợp tâm sinh lý từng lứa tuổi. Ở bậc tiểu học, bài giảng tập trung hình thành nhận thức ban đầu về hành vi an toàn; bậc THCS rèn kỹ năng từ chối, ứng xử trước sự lôi kéo của bạn bè và mạng xã hội; bậc THPT nâng cao ý thức pháp luật và khả năng nhận diện các thủ đoạn tinh vi.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Đạt, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết đây là hoạt động thiết thực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030.

"Phòng, chống ma túy phải bắt đầu từ giáo dục, và giáo dục phải bắt đầu từ sớm. Mỗi thầy cô giáo phải là một tuyên truyền viên tích cực, giúp học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để nói không với ma túy", ông Đạt nhấn mạnh.

Đại diện Ban Giám khảo đại câu hỏi tình huống cho thí sinh tại vòng thi chung kết - Ảnh: PHẠM DIỄM

Bên cạnh phần thi của giáo viên, sự kiện còn tuyên truyền kiến thức phòng, chống ma túy đến hàng nghìn học sinh, sinh viên tham dự.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải ở mỗi cấp học gồm 1 giải nhất trị giá 9 triệu đồng, 2 giải nhì (4,5 triệu đồng/giải), 3 giải ba (3 triệu đồng/giải) và 4 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải), kèm bằng khen hoặc giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các bài giảng điện tử và học liệu chất lượng cao sẽ được số hóa, phổ biến rộng rãi để phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học trên cả nước.