Sinh viên tổ chức phiên tòa giả định, học sinh thi Rung chuông vàng để hiểu luật

Sinh viên Vĩnh Long tổ chức phiên tòa giả định góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với các bạn trẻ và người dân địa phương - Ảnh: DUY KHA

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9-11-2026), các cơ quan, ban ngành và địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Trong đó, Liên chi hội sinh viên Vĩnh Long (Trường đại học Nam Cần Thơ) phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú và Xã Đoàn Tân Phú (Vĩnh Long) tổ chức chương trình Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy năm 2026.

Sinh viên nhập vai chủ tọa, kiểm sát viên và bị cáo

Trên sân khấu, các bạn trẻ lần lượt hóa thân thành chủ tọa phiên tòa, đại diện viện kiểm sát, luật sư và bị cáo trong một vụ án ma túy.

Mỗi người một nhiệm vụ với chủ tọa giữ vẻ nghiêm nghị khi điều hành phiên xét xử, kiểm sát viên dõng dạc trình bày quan điểm buộc tội, còn bị cáo cúi đầu trước những câu hỏi và lời luận tội.

Từng lời đối đáp, diễn biến tại phiên tòa được tái hiện theo đúng trình tự thực tế, tạo không khí trang nghiêm, thu hút người xem. Qua hình thức sân khấu hóa, chương trình góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên và người dân.

Bạn Ngô Duy Kha, Liên chi trưởng Liên chi hội sinh viên Vĩnh Long (Trường đại học Nam Cần Thơ), cho biết hình thức sân khấu hóa phiên tòa giả định tạo sự hứng thú, giúp người trẻ chủ động tìm hiểu và ghi nhớ kiến thức pháp luật lâu hơn.

Có 33 sinh viên tham gia phiên tòa giả định. Sau gần một tháng tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các bạn trực tiếp đảm nhận các vai diễn trong phiên tòa.

"Thông qua hoạt động này, chúng tôi vừa góp phần tuyên truyền pháp luật, vừa học cách bảo vệ bản thân, sống và làm việc theo pháp luật, đặc biệt là nắm rõ các quy định về phòng, chống tội phạm ma túy qua hình thức trực quan, sinh động", Kha chia sẻ.

Không để kiến thức pháp luật chỉ nằm trong sách vở

Ghi nhận tại Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng (xã Thới Hưng, TP Cần Thơ), chuỗi hoạt động tuyên truyền pháp luật với chủ đề "Hiểu pháp luật - Sống trách nhiệm - Xây dựng tương lai" thu hút đông đảo học sinh tham dự.

Ông Lê Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Để những quy định pháp luật không nằm im trong sách vở của thư viện trường, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động thực tiễn gắn với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh nhằm giúp các em tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình, đồng thời biết tôn trọng quyền, lợi ích của bạn bè, thầy cô và những người xung quanh".

Thi thiết kế và thuyết trình poster tuyên truyền pháp luật cũng là một trong những hoạt động nổi bật hằng năm mà nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia - Ảnh: LAN NGỌC

Điểm nhấn của chương trình là hội thi Rung chuông vàng, thiết kế poster song ngữ dành cho gần 1.550 học sinh của trường tham gia. Các câu hỏi và nội dung poster nói về bắt cóc online, ý thức chấp hành an toàn giao thông, các cách bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, cảnh giác với chiêu trò của tin giả và lừa đảo trực tuyến…

Nếu Rung chuông vàng tạo cơ hội để học sinh thử sức với những câu hỏi, tình huống pháp luật thực tế thì cuộc thi thiết kế poster khuyến khích các bạn phát huy tư duy sáng tạo, khả năng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ để lan tỏa thông điệp pháp luật một cách trực quan sinh động góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, văn minh.