Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Sinh viên tổ chức phiên tòa giả định, học sinh thi Rung chuông vàng để hiểu luật

tác giả
LAN NGỌC
LAN NGỌC
LAN NGỌC

Tổ chức phiên tòa giả định, hội thi Rung chuông vàng, thiết kế poster song ngữ, bạn trẻ ở miền Tây đang làm mới cách tuyên truyền pháp luật bằng những sân chơi trực quan, sáng tạo, gần gũi với giới trẻ.

- Ảnh 1.

Sinh viên Vĩnh Long tổ chức phiên tòa giả định góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với các bạn trẻ và người dân địa phương - Ảnh: DUY KHA

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9-11-2026), các cơ quan, ban ngành và địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Trong đó, Liên chi hội sinh viên Vĩnh Long (Trường đại học Nam Cần Thơ) phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú và Xã Đoàn Tân Phú (Vĩnh Long) tổ chức chương trình Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy năm 2026.

Sinh viên nhập vai chủ tọa, kiểm sát viên và bị cáo

Trên sân khấu, các bạn trẻ lần lượt hóa thân thành chủ tọa phiên tòa, đại diện viện kiểm sát, luật sư và bị cáo trong một vụ án ma túy.

Mỗi người một nhiệm vụ với chủ tọa giữ vẻ nghiêm nghị khi điều hành phiên xét xử, kiểm sát viên dõng dạc trình bày quan điểm buộc tội, còn bị cáo cúi đầu trước những câu hỏi và lời luận tội.

TIN LIÊN QUAN

Từng lời đối đáp, diễn biến tại phiên tòa được tái hiện theo đúng trình tự thực tế, tạo không khí trang nghiêm, thu hút người xem. Qua hình thức sân khấu hóa, chương trình góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên và người dân.

Bạn Ngô Duy Kha, Liên chi trưởng Liên chi hội sinh viên Vĩnh Long (Trường đại học Nam Cần Thơ), cho biết hình thức sân khấu hóa phiên tòa giả định tạo sự hứng thú, giúp người trẻ chủ động tìm hiểu và ghi nhớ kiến thức pháp luật lâu hơn.

Có 33 sinh viên tham gia phiên tòa giả định. Sau gần một tháng tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các bạn trực tiếp đảm nhận các vai diễn trong phiên tòa. 

"Thông qua hoạt động này, chúng tôi vừa góp phần tuyên truyền pháp luật, vừa học cách bảo vệ bản thân, sống và làm việc theo pháp luật, đặc biệt là nắm rõ các quy định về phòng, chống tội phạm ma túy qua hình thức trực quan, sinh động", Kha chia sẻ.

Không để kiến thức pháp luật chỉ nằm trong sách vở

Ghi nhận tại Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng (xã Thới Hưng, TP Cần Thơ), chuỗi hoạt động tuyên truyền pháp luật với chủ đề "Hiểu pháp luật - Sống trách nhiệm - Xây dựng tương lai" thu hút đông đảo học sinh tham dự.

Ông Lê Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Để những quy định pháp luật không nằm im trong sách vở của thư viện trường, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động thực tiễn gắn với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh nhằm giúp các em tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình, đồng thời biết tôn trọng quyền, lợi ích của bạn bè, thầy cô và những người xung quanh".

- Ảnh 3.

Thi thiết kế và thuyết trình poster tuyên truyền pháp luật cũng là một trong những hoạt động nổi bật hằng năm mà nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia - Ảnh: LAN NGỌC

Điểm nhấn của chương trình là hội thi Rung chuông vàng, thiết kế poster song ngữ dành cho gần 1.550 học sinh của trường tham gia. Các câu hỏi và nội dung poster nói về bắt cóc online, ý thức chấp hành an toàn giao thông, các cách bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, cảnh giác với chiêu trò của tin giả và lừa đảo trực tuyến…

Nếu Rung chuông vàng tạo cơ hội để học sinh thử sức với những câu hỏi, tình huống pháp luật thực tế thì cuộc thi thiết kế poster khuyến khích các bạn phát huy tư duy sáng tạo, khả năng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ để lan tỏa thông điệp pháp luật một cách trực quan sinh động góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, văn minh.

- Ảnh 4.Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức chương trình giải đáp, tư vấn pháp luật trực tuyến qua ứng dụng Zoom, đồng thời có 214 tổ chức hành nghề luật sư tham gia tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp tại trụ sở.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: pháp luật phiên tòa giả định Sinh viên vụ án ma tuý Vĩnh Long

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất