Giảng viên y khoa trở lại với âm nhạc sau 5 lần thi hát thất bại

Tình yêu âm nhạc theo Phan Hoàng Hải từ khi còn nhỏ - Ảnh: NVCC

Sau nhiều năm bận rộn với công tác giảng dạy, nghiên cứu, bác sĩ Phan Hoàng Hải quyết định trở lại với âm nhạc.

Với anh, đây không đơn thuần là một lần “bước ra ánh sáng” cùng âm nhạc mà còn là cách anh thực hiện lời hẹn với bản thân sau nhiều năm bỏ quên đam mê.

“Khi có nhiều thời gian một mình hơn, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn một giấc mơ chưa thực hiện nên dành quyết tâm cho ước mơ này”, anh nói với Tuổi Trẻ.

Từ giấc mơ thanh nhạc đến giảng đường y khoa

Phan Hoàng Hải hiện là giảng viên của Trường đại học Y Dược TP.HCM. Anh có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Khi thi đại học, anh từng muốn theo học thanh nhạc nhưng gia đình không đồng ý vì cho rằng ca hát không ổn định.

Lúc đó mẹ anh đưa ra lời hứa nếu anh thi đậu vào một trường đại học trước, đến năm thứ hai sẽ được học nhạc. Sau khi đậu Trường đại học Y Dược TP.HCM, anh có một thời gian theo đuổi âm nhạc.

Tuy nhiên, con đường y khoa lại mở ra nhiều cơ hội. Tốt nghiệp, Hoàng Hải được giữ lại làm trợ giảng, sau đó nhận học bổng đi du học. Năm 2019, anh trở thành giảng viên chính thức.

Trong thời gian công tác, anh vẫn duy trì việc thu âm, tham gia các hoạt động văn nghệ trong ngành y, đặc biệt là chương trình Blouse Trắng - nơi các bác sĩ có chung đam mê ca hát biểu diễn, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Sau nhiều lần thử sức ở các cuộc thi ca hát, Phan Hoàng Hải (phải) quyết định đầu tư nghiêm túc hơn cho đam mê - Ảnh: NVCC

Nhìn lại hành trình thi hát, anh nhớ lần đầu tham gia Tiếng hát học đường vào năm nhất đại học và bị loại ngay từ vòng đầu. Cú sốc ấy khiến anh nhận ra mình cần học bài bản hơn. Sau đó, anh ba lần dự thi Vietnam Idol nhưng đều không tiến sâu. Với Giọng hát Việt, anh thử sức hai mùa. Mùa đầu tiên tiếp tục dừng bước từ vòng ngoài; đến năm 2015, anh vượt qua vòng tuyển chọn.

Thế nhưng khi đứng trước lựa chọn tiếp tục thi hát hay đi du học, Hải quyết định chọn con đường học tập.

“Có những lựa chọn rất khó, nhưng tôi nghĩ đã chọn thì phải chấp nhận cống hiến hết mình vì điều mình đã chọn. Tôi không hối hận với những gì đã bỏ lại, bởi tại thời điểm đó, nó không còn phù hợp với mình”, anh nói.

Dùng âm nhạc để nói lên tiếng lòng

Sau biến cố gia đình vào năm ngoái, Phan Hoàng Hải có dịp nhìn lại những điều mình thực sự mong muốn. Anh bắt đầu nghiêm túc trở lại với âm nhạc, thay vì chỉ xem ca hát là sở thích lúc rảnh rỗi.

Dự án đầu tiên Tiểu tinh cầu gồm năm ca khúc do nhạc sĩ Trần Tuấn Khai chấp bút. Hoàng Hải cung cấp chất liệu, ý tưởng cho vài bài, phần lời và quá trình hoàn thiện ca khúc do nhạc sĩ đảm nhận.

Bác sĩ Hoàng Hải không đặt mục tiêu phải tạo ra ca khúc viral ngay lập tức. Anh nói: “Tôi muốn âm nhạc của mình đến được với nhiều người hơn. Không phải chỉ nghe nhạc để giải sầu, mà nghe xong có thể cảm thấy yêu đời, tích cực hơn”, Hoàng Hải bày tỏ.

Khán giả anh hướng đến từ 25 đến 35 tuổi, những người đã trải qua va đập trong cuộc sống và có lúc cần nhìn lại, trò chuyện với chính mình. Tuy nhiên, anh cũng hy vọng những người trẻ có chiều sâu cảm xúc sẽ tìm thấy sự đồng cảm trong các ca khúc của anh.

Ca sĩ Đinh Hương hỗ trợ bác sĩ Hoàng Hải trong những ca khúc đầu tiên - Ảnh: NVCC

Với Hoàng Hải, âm nhạc không nhất thiết chỉ dành cho bệnh nhân hay những người làm trong ngành y. Nếu công việc chuyên môn giúp anh chăm sóc sức khỏe thể chất thì ca hát là một cách khác để mang lại niềm vui tinh thần cho mọi người.

“Có thể một lúc nào đó trong cuộc đời, người nghe bắt gặp bài hát của tôi và cảm thấy ngoài kia cũng có những con người từng trải qua những điều giống mình. Họ không nói ra bằng lời mà dùng âm nhạc để bày tỏ tiếng lòng, để dễ nhận được sự đồng cảm”, anh chia sẻ.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Phan Hoàng Hải chưa dám khẳng định âm nhạc sẽ trở thành con đường chuyên nghiệp lâu dài hay không. Anh đang cân nhắc khả năng tạm gác công việc giảng dạy nếu dự án âm nhạc được đón nhận.