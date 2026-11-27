Giá vàng thế giới vẫn thấp hơn 14% so với đỉnh tháng 11 dù đã phục hồi từ đáy - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 6h30 sáng 27-11, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.567 USD/ounce, tăng gần 30 USD/ounce, tương đương 0,82% trong 24 giờ qua.

Giá vàng thế giới giằng co, vàng trong nước tăng trở lại

Sau nhịp phục hồi lên trên 3.600 USD/ounce trong ngày 26-11, giá vàng không giữ được đà tăng và quay về dao động chủ yếu trong vùng 3.550 - 3.580 USD/ounce.

Tính từ đầu tháng 11 đến nay, dù đã phục hồi gần 140 USD/ounce từ mức đáy hôm 25-11, giá vàng thế giới vẫn thấp hơn khoảng 583 USD/ounce (14,1%) so với đỉnh ghi nhận ngày 10-11.

Theo Reuters, giá vàng vẫn chịu áp lực từ những lo ngại về lạm phát dai dẳng tại Mỹ, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12 và đầu năm 2027.

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy GDP quý 3 tăng 4,3% tính theo tốc độ cả năm, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tháng 10 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Kitco News, thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 và 9-12 lên tới 99,4%.

Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường tại Bybit, nhận định giá vàng khó phục hồi bền vững nếu Fed chưa phát tín hiệu sẽ dừng tăng lãi suất trong thời gian tới.

Tuy nhiên, những bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu cùng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý này.

Hoạt động giao dịch trên thị trường quốc tế cũng trầm lắng hơn do thị trường tài chính Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn.

Trong nước, sáng nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, cùng tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC cũng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 134,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch giá mua - bán vẫn duy trì ở mức cao, lần lượt 5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và 6 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn SJC.

Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,85 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 22,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc thế giới sáng nay tăng nhẹ 0,33%, lên mức 41,42 USD/ounce, tương đương khoảng 1,3 triệu đồng/lượng theo tỉ giá quy đổi.

Giá dầu Brent tiến sát 97 USD/thùng

Lúc 6h30 sáng (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,96 USD/thùng (2,07%), lên mức 96,57 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,14 USD/thùng (1,36%), lên mức 84,82 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu tiếp tục tăng trước những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia, trong khi Iran cho biết các tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Thị trường cũng đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vào ngày 29-11. Theo các nguồn tin của Reuters, nhóm có thể giữ nguyên hạn ngạch sản lượng ít nhất đến hết quý 1-2027. Hiện tổng sản lượng mục tiêu của 7 thành viên chủ chốt thuộc OPEC+ ở mức khoảng 31 triệu thùng/ngày.

Trên thị trường tài sản số, giá Bitcoin sáng 27-11 giao dịch quanh mức 60.634 USD, tăng 1,07% trong 24 giờ qua. Đồng tiền số này tiếp tục giằng co quanh vùng 60.000 - 61.000 USD.

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