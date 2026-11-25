Lễ khởi công nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào và nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào - Pleiku - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 25-11, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức lễ khởi công nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào và nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào - Pleiku.

Trong đó, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào có tổng vốn đầu tư hơn 140 tỉ đồng, được quy hoạch trên diện tích hơn 6ha, công suất xử lý 300 tấn/ngày, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phục vụ đời sống dân sinh và quá trình phát triển đô thị khu vực phía Tây Gia Lai.

Dự án nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng có vốn đầu tư hơn 57,5 tỉ đồng, diện tích 5ha, công suất thiết kế 480 tấn/ngày, hướng đến thu gom, xử lý và tái chế phế thải xây dựng.

Đại diện chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, khẳng định 2 nhà máy sẽ tạo nên sự kết nối trong quản lý và xử lý các nguồn chất thải phát sinh, từng bước chuyển đổi tư duy từ xử lý chất thải đơn thuần sang quản lý tài nguyên từ chất thải.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đề nghị chủ đầu tư xác định việc triển khai 2 dự án không chỉ là cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương và cộng đồng.

Các nhà máy phải thực sự giải quyết được vấn đề chất thải, kiểm soát tốt ô nhiễm thứ cấp, không để phát sinh những tác động tiêu cực đến đời sống, sức khỏe và sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Đây là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và nâng cao chất lượng hạ tầng môi trường của tỉnh Gia Lai.

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