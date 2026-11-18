Kênh Gia đình Thảo Dương được xướng tên ở hạng mục Rising creator of the year - Nhà sáng tạo nội dung đáng chú ý của năm - Ảnh: NVCC

"Với tôi, ý nghĩa lớn nhất của giải thưởng nằm ở khán giả. Hơn 2 triệu lượt bình chọn là chừng ấy lần mọi người dành thời gian để ủng hộ, nên tôi thật sự biết ơn", Dương chia sẻ. Anh cũng là một trong 11 đại diện Việt Nam tham gia TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

"Gia đình Thảo Dương" kể những câu chuyện thật của bản thân và gia đình

Nguyễn Hoàng Dương (giữa) sáng tạo nội dung kênh Gia đình Thảo Dương từ những câu chuyện đời thường về gia đình, trẻ con... - Ảnh: NVCC

Những video về cuộc sống gia đình, những khoảnh khắc đời thường bên nhau… của kênh Gia đình Thảo Dương nhận được nhiều tình cảm của người xem.

Dương bắt đầu làm TikTok từ tháng 6-2024. Những video đầu tiên, mục tiêu của anh giản dị: có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình. Thay vì xây dựng những câu chuyện cầu kỳ, anh và vợ - chị Nguyễn Thị Thảo (29 tuổi) - chọn kể lại những câu chuyện thật về bản thân và gia đình, kết hợp một chút yếu tố giải trí.

"Chúng tôi không ngờ nội dung lại được mọi người đón nhận nhiều đến vậy, và thấy mình rất may mắn", anh nói.

Nguyễn Hoàng Dương và vợ - chị Nguyễn Thị Thảo - luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống cũng như quá trình sáng tạo nội dung - Ảnh: NVCC

Theo Dương, phía sau những video thú vị, vợ chồng anh cũng có không ít áp lực. Vốn hay ngại ngùng, Dương từng sợ đứng trước ống kính.

Anh chia sẻ: "Thứ hai là áp lực ý tưởng, vì ngày nào cũng phải nghĩ ra nội dung mới mà vẫn giữ được sự chân thật. Thứ ba là cân bằng giữa công việc và gia đình".

Nhà anh vừa là nơi sống, vừa là nơi quay, nên nhiều khi rất khó tách bạch đâu là lúc làm việc, đâu là lúc thật sự ở bên vợ con. Nhưng vì trách nhiệm với gia đình, anh vẫn cố gắng vượt qua từng ngày.

Loạt video về cậu bé nói ngọng với nhiều thông điệp

Những tình huống đời thường, hài hước kèm theo thông điệp về gia đình trên kênh Gia đình Thảo Dương - Ảnh chụp màn hình

Một trong những nội dung được khán giả nhớ đến nhiều trên kênh của Dương là các clip về cậu bé ngọng với những câu nói và biểu cảm ngây ngô, đáng yêu. Không gian diễn xuất thường gói gọn xung quanh ngôi nhà, thế nhưng những câu chuyện, thắc mắc hồn nhiên của trẻ con mà Dương vào vai luôn có sức hút.

Đó là những tình huống trốn ngủ trưa, háo hức chờ chuyến du lịch, những trò nghịch ngợm… rất gần gũi. Người xem như thấy chính mình và con cái trong những tình huống này.

Cô con gái đáng yêu của vợ chồng Thảo - Dương cũng thường xuất hiện trong các video, và là nguồn cảm hứng cho những nội dung về trẻ em - Ảnh: NVCC

Ý tưởng này bắt nguồn từ một sự thay đổi của chính Dương. Dương kể, từ khi bắt đầu công việc sáng tạo nội dung, anh dần bị công việc cuốn đi. Anh lo kiếm tiền, còn vợ lo việc chăm con. Có những lúc, anh "lấy lý do bận rộn để ỷ lại vào vợ".

"Rồi một hôm tôi ngồi quan sát con: vui thì nói vui, buồn thì nói buồn, làm những việc rất trẻ con. Tôi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ", anh nhớ lại.

Từ đó, Dương bắt đầu tìm đọc thêm tài liệu, tham khảo các video về trẻ em ở nước ngoài và nảy ra ý tưởng cho loạt clip này. Loạt clip về cậu bé ngọng không chỉ ghi lại những biểu cảm ngộ nghĩnh của trẻ nhỏ, mà còn gợi nhắc người lớn về những khoảnh khắc bình dị trong gia đình.

Tôi rất vui khi loạt video được đón nhận. Nhiều anh chị, nhiều ông bố bà mẹ nhắn tin cảm ơn, vì xem video mà họ nhớ lại hình ảnh con mình hồi bé, những kỷ niệm tưởng chừng đã quên

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Hoàng Dương với tạo hình cậu bé ngọng nghịu, tinh nghịch trên kênh Gia đình Thảo Dương (ảnh bên trái) - Ảnh: NVCC

Dương lồng ghép những thông điệp giáo dục vào các video. Đó có thể là lời nhắc người lớn không nên xúi trẻ nói bậy, không nên thất hứa với trẻ. Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt của người lớn có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận và ứng xử với xung quanh.

Luôn tâm niệm làm nội dung phải có giá trị

Vợ chồng Dương và Thảo luôn đồng hành cùng nhau, xây dựng nội dung kênh từ những tình huống đời thường pha nét hài hước - Ảnh: NVCC

Dương còn thực hiện các video cảnh tỉnh những chiêu trò bán hàng đa cấp lừa người lớn tuổi, xuất phát từ việc nhận thấy nhóm khán giả theo dõi kênh có nhiều người lớn.

Từng nghe câu nói "làm nội dung phải có giá trị", Dương cảm nhận rằng nghe qua thì đơn giản nhưng làm rất khó.

"Cái khó là làm sao có nhiều người xem, để thông điệp đến được đúng những người cần", anh cho hay.

Vì vậy, khi kênh được yêu thích, Dương xem đây là cơ hội truyền tải những thông điệp tích cực đến khán giả bằng cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Nếu có một điều anh mong muốn, đó là dành nhiều thời gian hơn cho con để không bỏ lỡ những năm tháng con lớn lên.



Kênh Gia đình Thảo Dương hiện có hơn 2,5 triệu người theo dõi. Trước khi được biết đến trên mạng xã hội, Dương từng làm nghề cắt tóc, Thảo ở nhà chăm con và phụ việc gia đình. Khi kinh tế chưa ổn định, cả hai từng học nấu xôi từ người thân ở làng Phú Thượng (Hà Nội), rồi bán xôi với số vốn chưa đến 10 triệu đồng. Đây cũng là thời gian hai vợ chồng bắt đầu phủ sóng trên mạng xã hội.