Giá điện giảm 2%: Chi tiết mức giá 5 bậc thang điện sinh hoạt

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân - Ảnh: EVN

Tối 31-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát đi thông tin về việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Sau khi điều chỉnh giảm, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa gồm VAT) áp dụng từ ngày 1-11-2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Theo EVN, trên tinh thần chấp hành nghiêm chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, EVN sẵn sàng chung tay vì mục tiêu ổn kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp, EVN công bố điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện.

Cũng trong ngày 31-10, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31-10-2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1-11-2026.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ cơ cấu biểu giá được áp dụng theo 6 bậc theo quy định cũ và 5 bậc theo quy định mới áp dụng từ ngày 1-11 - Dữ liệu: Bộ Công Thương. Đồ họa: AI

Theo quyết định, giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ áp mức 5 bậc thang thay vì 6 bậc thang như quy định hiện hành. Việc này nhằm thực hiện theo Quyết định 14/2025, biểu giá điện sinh hoạt rút từ 6 xuống 5 bậc và nới rộng khoảng cách tiêu thụ giữa các bậc.

Quyết định 14/2025 dù có hiệu lực từ tháng 5-2025, nhưng chưa được áp dụng do điều khoản chuyển tiếp yêu cầu giữ nguyên cơ cấu cũ cho tới lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Từ giữa năm 2025 đến nay, giá điện chưa được điều chỉnh lần nào cho đến ngày 31-10 khi giá điện điều chỉnh giảm 2%, việc áp dụng biểu giá 5 bậc thang được đồng thời thực hiện.

Cụ thể, giá điện 5 bậc thang cho điện sinh hoạt được áp dụng bậc 1 từ 0 đến 100 kWh có giá 1.901 đồng/kWh, bậc hai cho kWh từ 101-200 với giá 2.289 đồng/kWh, bậc ba cho kWh từ 201-400 có giá là 2.894 đồng/kWh; bậc bốn cho kWh từ 401-700 với giá 3.456 đồng/kWh và bậc 5 là cho kWh từ 701 trở lên có giá 3.844 đồng.

Đối với giá điện sản xuất, giá điện sẽ áp theo khung giờ cao thấp điểm và giờ bình thường. Trong đó, với cấp điện áp cao áp trên 35kV sẽ gồm mức giá giờ cao điểm của cấp điện áp từ 220kV trở lên là 3.110 đồng/kWh, cho cấp điện áp trên 35kV đến dưới 220kV là 3.218 đồng/kWh. Tương tự giờ thấp điểm là 1.101 đồng/kWh, 1.123 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp trung áp, giá giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh, cấp điện áp hạ áp đến 1kV là 3.586 đồng/kWh. Tương tự giờ thấp điểm là 1.166 đồng/kWh và 1.274 đồng/kWh.

Với giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch cũng được áp dụng mức giá theo giờ với giá giờ cao thấp điểm và giờ bình thường. Trong đó, giá giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh cho cấp điện áp từ trung áp trở lên; với cấp điện áp hạ áp đên 1kV là 3.586 đồng/kWh. Giá giờ thấp điểm tương ứng là 1.166 đồng/kWh và 1.274 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện cho sạc xe điện có giá giờ cao điểm ở cấp điện áp từ trung áp trở lên là 3.758 đồng/kWh và cấp điện áp hạ áp là 4.212 đồng/kWh. Giờ thấp điểm có giá tương ứng là 1.534 đồng/kWh và 1.626 đồng/kWh.