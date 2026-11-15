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Giá cả đầu ngày: Nấm rơm chạm mốc 110.000 đồng/kg, lượng cá về chợ TP.HCM giảm do biển động

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CA LINH
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CA LINH
CA LINH
HẢI KIM
HẢI KIM

Giá nấm rơm đang ở mức 90.000 - 110.000 đồng/kg, đây là mức giá khá cao so với thời điểm nguồn cung dồi dào.

Giá cả đầu ngày: Nấm rơm chạm mốc 110.000 đồng/kg, lượng cá về chợ TP.HCM giảm do biển động - Ảnh 2.

Giá nấm rơm tại chợ đang tăng - Ảnh: CA LINH

Trong khi đó, biển động làm lượng cá biển về chợ đầu mối TP.HCM giảm, đẩy giá nhiều loại cá, hải sản lên cao, có loại gần 300.000 đồng/kg.

Giá nấm rơm tăng

Thời gian gần đây, giá nấm rơm tại các chợ ở TP Cần Thơ, Vĩnh Long tăng do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì. Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn TP Cần Thơ, giá nấm rơm đang ở mức 90.000 - 110.000 đồng/kg. Đây là mức giá khá cao so với thời điểm nguồn cung dồi dào.

Tiểu thương Huỳnh Thị Ba, kinh doanh tại chợ Phú Thứ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), cho hay giá nấm rơm tăng trong nhiều ngày qua. Nguyên nhân chủ yếu do lượng nấm cung ứng ra thị trường giảm, hàng nhập về chợ không nhiều nên giá bán được đẩy lên.

Theo bà Ba, nấm rơm là mặt hàng được nhiều người lựa chọn để chế biến các món ăn hằng ngày. Tuy nhiên, khi nguồn hàng khan hiếm, tiểu thương phải điều chỉnh giá bán theo giá nhập. Mức giá hiện tại tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với tháng trước.

Bên cạnh nấm rơm, thị trường còn có một số loại nấm khác với mức giá khá cao. Trong đó, nấm mối đen được bán phổ biến khoảng 200.000 - 260.000 đồng/kg. Đối với loại 1 cao cấp, có nguồn gốc từ các nông trại hoặc cửa hàng thực phẩm sạch, giá bán lẻ khoảng 280.000 - 350.000 đồng/kg. Trong khi đó nấm đùi gà được bán tại chợ từ 50.000 - 65.000 đồng/kg.

Theo tiểu thương, giá các loại nấm có sự chênh lệch tùy nguồn gốc, chất lượng, kích cỡ và điều kiện bảo quản. Nấm mối đen thuộc phân khúc giá cao hơn, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng thực phẩm chất lượng và sẵn sàng chi trả mức giá cao.

Biển động, cá biển về chợ ít, giá tăng

Giá cả đầu ngày: Nấm rơm chạm mốc 110.000 đồng/kg, lượng cá về chợ TP.HCM giảm do biển động - Ảnh 3.

Giá thủy hải sản tăng nhẹ trong những ngày qua - Ảnh: HẢI KIM

Do ảnh hưởng của thời tiết biển động, lượng cá biển về chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) trong ngày 15-11 giảm, khiến nhiều mặt hàng khan hiếm và giá bán tăng cao so với ngày thường.

Ghi nhận tại chợ đầu mối Bình Điền, cá bạc má loại lớn (5 con/kg) được bán ở mức 130.000 đồng/kg, cá cơm than 85.000 đồng/kg, cá nâu biển loại 3 con/kg giá 150.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng thủy sản khác cũng có giá khá cao như cá khoai 120.000 đồng/kg, cá bống đục 130.000 đồng/kg, cá thu nguyên cắt khúc 283.000 đồng/kg, cá ngừ bò 103.000 đồng/kg, cá nục gai 87.000 đồng/kg, cá ngân 119.000 đồng/kg, và cá chỉ vàng 88.000 đồng/kg, trong khi cá chim trắng có giá gần 300.000 đồng/kg... Giá cá còn tùy loại và cách sơ chế, làm sạch, mức chênh lệch có thể lên đến vài chục ngàn đồng.

Tại chợ Tân Định (TP.HCM), giá nhiều mặt hàng thủy hải sản cũng neo ở mức cao, như cá thu câu được bán với giá 290.000 đồng/kg, cá dìa bông 190.000 đồng/kg, mực ống loại nhỏ 218.000 đồng/kg... Đáng chú ý, tôm sú loại lớn có giá lên đến 550.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, nguồn cung cá biển giảm do thời tiết bất lợi khiến giá nhiều mặt hàng duy trì ở mức cao. "Ngày cuối tuần các loại cá dùng chế biến món lẩu, nướng thường bán chạy. Tuy vậy, với mức giá tăng như những ngày qua, người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc lựa chọn các loại thủy sản khác phù hợp với túi tiền hơn", tiểu thương ở chợ này cho biết.

Giá cả đầu ngày: nấm rơm nhu cầu cao, biển động cá về chợ TP.HCM giảm - Ảnh 3.Giá cả đầu ngày: Thời tiết đẩy giá rau, thủy hải sản tăng, mít Thái phục hồi; lồng đèn thủ công lên ngôi

Mưa kéo dài khiến nguồn cung rau xanh, thủy hải sản về chợ giảm, đẩy giá nhiều mặt hàng tăng 20-30% so với những tháng trước. Trong khi đó, giá mít Thái tại ĐBSCL đang phục hồi, lồng đèn thủ công dịp Tết Trung thu hút khách.

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CA LINH - HẢI KIM
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    Chủ đề: nấm rơm giá nông sản cá biển Giá cả đầu ngày

    Dòng sự kiện: Giá nông sản

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