Tô miến măng và cháo gà tại quán dì Ái - Ảnh: MỸ HIỀN

Nằm tại số 33 Vũ Tùng, phường Gia Định, TP.HCM (ngay trong khu vực chợ Bà Chiểu), quán miến măng của dì Ái là một trong những hàng ăn đã gắn bó với khu chợ suốt nhiều thập kỷ.

Ít ai biết, chủ quán đã theo mẹ bán hàng từ năm 12 tuổi, tiếp nối công việc của gia đình qua hai thế hệ.

Tô miến măng với sợi măng sần sật

Chủ quán là cô Nguyễn Thị Tuyết Mai (55 tuổi), thường được khách quen gọi bằng cái tên thân mật là dì Ái, cũng là tên gọi trong gia đình của cô Mai. Sau nhiều năm gắn bó, dì Ái vẫn duy trì các món chính là miến, bún và cháo gà/vịt.

Trong đó, miến măng là một trong những món thường được thực khách lựa chọn khi ghé quán. Một tô đầy đủ bao gồm sợi miến, thịt, huyết và sợi măng khô.

Thực khách có thể lựa chọn sợi miến hoặc bún để đổi khẩu vị - Ảnh: MỸ HIỀN

Điểm nhấn của món ăn này nằm ở sợi măng vàng óng, giòn sần sật. Bí quyết là phải ngâm măng khô vài ngày trong nước, sau đó xả lại nhiều lần để loại bỏ mùi hăng, cuối cùng cho vào hầm cùng nước dùng để măng được thấm vị.

Ngoài ra, phần thịt ở đây có độ dai, ngọt tự nhiên và không hề bị hôi. Theo chia sẻ của dì Ái, để nấu gà/vịt không bị hôi, cần phải dậy đi chợ từ sớm, chọn những con tươi nhất để về sơ chế và nấu trong ngày.

Cô Vân (69 tuổi, TP.HCM) là khách quen lâu năm của quán. Cô cho biết đã ăn quen hương vị ở đây nên khó tìm được nơi nào khác thay thế. Theo cô, thịt tại quán thơm ngon, không có mùi hôi như một số nơi khác.

Dì Ái - chủ quán - vui vẻ chụp ảnh với thực khách - Ảnh: MỸ HIỀN

Bên cạnh miến măng, cháo tại quán cũng là một món không thể bỏ qua. Khi dọn ra, tô cháo được rắc thêm tiêu và hành lá, tạo mùi thơm cay đặc trưng, thích hợp để ăn vào những ngày mưa.

Quán mở bán vào 12h15 hằng ngày. Để chuẩn bị cho một ngày bán hàng, dì Ái thường thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị.

Người ta quay lại quán của dì Ái không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì sự gần gũi, niềm nở của dì khi trò chuyện.

Dù là khách quen hay người lần đầu ghé ăn, dì đều vui vẻ hỏi han, bắt chuyện trong lúc làm món.

Ngoài ra, dì Ái còn thường giảm giá cho sinh viên vì dì cũng có con đang độ tuổi đi học.

Quán cũng nhận nhiều đánh giá tích cực trên Google Maps, nhiều khách hàng để lại nhận xét về trải nghiệm của mình khi ghé quán.

“Rất ngon! Mình đã ăn quán này gần mười năm nay. Thịt vịt tươi ngon, nước mắm và món gỏi rất chuẩn vị, rau giá tươi, đặc biệt là món măng khô ăn rất ngon!” - tài khoản Thuy Tran chia sẻ.

“Cháo vịt ở đây rất đậm đà, thịt vịt béo múp mọng nước với nước chấm pha gừng ngon tê lưỡi” - tài khoản Minh Nguyen cho biết.

Quầy nguyên liệu bắt mắt với gà, vịt nguyên con và măng khô - Video: VY THANH

Qua bao thay đổi vẫn giữ hương vị quen thuộc

Theo mẹ bán hàng từ nhỏ, dì Ái gần như lớn lên cùng công việc này. Những ngày phụ mẹ giúp dì làm quen được với các công đoạn chuẩn bị món ăn, phục vụ khách và quán xuyến hàng quán.

Quán của dì Ái đã trải qua nhiều thay đổi về cách thức bán hàng và địa điểm so với những ngày đầu. Từ một gánh hàng rong, dì dần chuyển sang bán tại quầy có tủ kính đựng thức ăn như hiện nay.

Trước đó, quán đã từng bán ở khu chợ đồ si trên đường Diên Hồng, gần khu vực chợ Bà Chiểu. Sau này, dì mới chuyển vào ngay trong lòng chợ để tiếp tục buôn bán.

“Hồi trước ở chỗ cũ thì khách đông lắm, qua đây thì ít hơn nhưng cũng ổn định, có nhiều khách quen” - dì Ái chia sẻ.

Cháo được phục vụ trong tô gốm Bát Tràng ngày xưa - Ảnh: MỸ HIỀN

Dù có nhiều thay đổi, điều dì Ái vẫn luôn cố gắng giữ lại là hương vị món ăn đã được mẹ truyền dạy. Với dì, món ăn phải giữ được hương vị ban đầu để những thực khách đã gắn bó lâu năm khi quay lại vẫn cảm thấy thân quen.

Một trong những thay đổi đặc biệt mà dì Ái cho biết là những chiếc tô dùng để phục vụ thực khách. Ngày trước, quán sử dụng toàn bộ là tô, chén gốm Bát Tràng, nhưng sau một thời gian, những chiếc tô ấy dần bị bể nên dì chuyển sang dùng tô inox nhiều hơn.