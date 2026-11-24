Toàn cảnh hội nghị khai phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" và phong trào "Bình dân học vụ số". - Ảnh: EVNHCMC

Chuỗi hoạt động gắn với việc EVNHCMC triển khai phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" và phong trào "Bình dân học vụ số" tại tổng công ty. Qua đó thúc đẩy cán bộ, người lao động chủ động nâng cao kỹ năng số, đề xuất sáng kiến và ứng dụng công nghệ vào từng vị trí công việc.

Các chuyên đề tại chương trình đề cập đến bảo đảm an ninh mạng và dữ liệu trong tình hình mới; an ninh mạng đối với hệ thống điều khiển công nghiệp; giải pháp quan sát, giám sát hệ thống công nghệ thông tin; tư duy đổi mới sáng tạo và những định hướng công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp điện lực.

Thông qua phần trao đổi của các chuyên gia, cán bộ EVNHCMC có thêm góc nhìn về những yêu cầu mới trong quản trị dữ liệu, vận hành hệ thống số và ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là nền tảng để các ý tưởng đổi mới sáng tạo được tiếp cận theo hướng gắn với nhu cầu thực tế, khả năng triển khai và hiệu quả mang lại.

Chuyên đề về an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu được trình bày tại chương trình công nghệ và đổi mới sáng tạo EVNHCMC. - Ảnh: EVNHCMC

Đưa ý tưởng từ công việc vào thực tiễn

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Hội nghị Đổi mới sáng tạo EVNHCMC với thông điệp "50 năm kiến tạo giá trị - Đổi mới sáng tạo, dẫn lối tương lai", gắn tinh thần đổi mới sáng tạo với hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của ngành điện TP.HCM.

Cuộc thi "Ý tưởng đổi mới sáng tạo EVNHCMC năm 2026" được phát động từ ngày 19-10 và thu hút 149 tác giả, nhóm tác giả tham gia với tổng cộng 261 ý tưởng.

Các ý tưởng được phân thành 6 nhóm lĩnh vực, trong đó kỹ thuật - vận hành lưới điện và quản trị - tổ chức nhân sự - văn hóa doanh nghiệp chiếm gần 46% tổng số bài dự thi.

Sau vòng sơ khảo, 38 ý tưởng được lựa chọn tiếp tục đánh giá chuyên môn. Trong số này, ban tổ chức chọn 10 ý tưởng tiêu biểu để đăng tải trên trang Facebook "Ngôi nhà EVNHCMC" bình chọn, đồng thời hội đồng chuyên môn tiếp tục lựa chọn các ý tưởng có hàm lượng sáng tạo và khả năng ứng dụng cao để trao giải.

Tại hội nghị, các nhóm tác giả tiêu biểu trực tiếp trình bày và bảo vệ ý tưởng trước lãnh đạo, hội đồng chuyên môn và đại diện các đơn vị. Không gian trao đổi được tổ chức theo hướng tăng tính tương tác, giúp tác giả tiếp nhận phản biện, hoàn thiện giải pháp và đánh giá khả năng đưa ý tưởng vào thực tiễn.

Một đại diện nhóm tác giả tiêu biểu giải trình bày và bảo vệ ý tưởng tại hội nghị. - Ảnh: EVNHCMC

Phát biểu tại chương trình, Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, mục tiêu của hoạt động đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở việc tìm kiếm những ý tưởng mới, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để cán bộ, người lao động dám nghĩ, dám trình bày và từng bước đưa ý tưởng vào thực tiễn.

Theo Tổng giám đốc, "sáng tạo" trước hết là những ý tưởng mới, còn "đổi mới sáng tạo" phải là quá trình biến những ý tưởng đó thành giải pháp thực tế, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực quản trị.

Từ 261 ý tưởng của cuộc thi, các đề xuất có khả năng triển khai sẽ tiếp tục được các ban chuyên môn nghiên cứu; những ý tưởng mang tính dài hạn được lưu giữ trong thư viện đổi mới sáng tạo để có thể tiếp tục khai thác khi điều kiện phù hợp.

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh chia sẻ về tinh thần dám nghĩ, dám làm và định hướng đưa các ý tưởng đổi mới sáng tạo vào thực tiễn. - Ảnh: EVNHCMC

Vinh danh những ý tưởng tiêu biểu

Khép lại chuỗi hoạt động, EVNHCMC tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi "Ý tưởng đổi mới sáng tạo EVNHCMC năm 2026". Theo đó, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 7 giải Ba và 1 giải dành cho ý tưởng được bình chọn cao nhất trên Facebook; đồng thời các bài vượt qua vòng sơ khảo cũng được ghi nhận theo thể lệ cuộc thi.

Kết quả cuộc thi cho thấy các ý tưởng năm nay đã có sự chuyển dịch rõ từ những cải tiến truyền thống sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), Digital Twin và tự động hóa trong nhiều lĩnh vực như quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh - dịch vụ khách hàng, an toàn thông tin, đầu tư xây dựng, quản trị nội bộ và an toàn lao động.

Các đại biểu và lãnh đạo EVNHCMC chụp hình lưu niệm cùng các tác giả đạt giải. - Ảnh: EVNHCMC



EVNHCMC cũng định hướng duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo, tạo diễn đàn thường xuyên để cán bộ, người lao động trình bày ý tưởng, trao đổi và phản biện trực tiếp với lãnh đạo tổng công ty.

Hoạt động này không chỉ góp phần duy trì phong trào sáng tạo mà còn tạo cơ hội để cán bộ trẻ rèn luyện sự tự tin, thể hiện năng lực và đóng góp những cách làm mới cho Tổng công ty.

Thông qua chuỗi hoạt động về công nghệ và đổi mới sáng tạo, EVNHCMC tiếp tục thúc đẩy sự kết nối giữa tri thức công nghệ, tư duy đổi mới và thực tiễn sản xuất kinh doanh, từng bước đưa đổi mới sáng tạo trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với từng vị trí công việc và mục tiêu phát triển của tổng công ty.