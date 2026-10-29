Emily kể chuyện tình với BigDaddy qua album đầu tay

Emily trong MV Như trong phim - Ảnh chụp màn hình

Emily từng ghi dấu với loạt ca khúc như Mùa xa nhau, Xin anh đừng, Mượn rượu tỏ tình. Sau nhiều năm dành thời gian cho gia đình và đồng hành cùng sự nghiệp của BigDaddy, nữ ca sĩ trở lại với dự án âm nhạc cá nhân, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật.

Ngày 20-10, Emily phát hành OSCAR, đĩa đơn mở đường cho lần trở lại này. Ca khúc gợi nhắc quãng thời gian cô và Big Daddy từng chia tay trong ba năm, câu chuyện được nữ ca sĩ hé lộ qua trang nhật ký viết từ hơn 10 năm trước.

Đến ngày 28-10, Emily cho ra mắt album đầu tay Twinflame cùng MV Như trong phim, hoàn thiện câu chuyện tình yêu đã trở thành nguồn cảm hứng cho dự án.

Twinflame với 8 ca khúc kể chuyện tình yêu của Emily

Twinflame lấy cảm hứng từ khái niệm hai tâm hồn có sự kết nối sâu sắc, dù từng lạc mất nhau vẫn có thể tìm về bên nhau. Với Emily, đây cũng là cách cô nhìn lại hành trình tình yêu của mình với Big Daddy qua âm nhạc.

Album gồm 8 ca khúc, lần lượt gợi mở những giai đoạn khác nhau của một mối quan hệ. Nếu Lily mùa hè và Pick anh gắn với những rung động hồn nhiên thuở ban đầu, Tình yêu một mùa thể hiện những trăn trở về tương lai.

MV Như trong phim

Trong khi đó, OSCAR kể về nỗi đau chia xa, khi đó Emily và Big Daddy phải giả vờ diễn như cả 2 đang ổn, như những diễn viên đạt giải Oscar.

Những ca khúc còn lại như Muốn như nào, Gì em cũng Biết, Phần tối trong anh và Như trong phim tiếp tục câu chuyện về sự trưởng thành, thấu hiểu và gắn kết giữa hai người.

Câu chuyện tình yêu này được nối dài qua MV Như trong phim.

Emily xuất hiện giữa khu rừng ngập tràn ánh sáng, trong khi Big Daddy hiện diện ở không gian tối tăm.

Sự tương phản giữa hai khung cảnh tạo nên hình ảnh hai thế giới khác biệt, trước khi cả hai gặp gỡ.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu, Twinflame còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Tridminh, VSTRA và Dangrangto, tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc âm nhạc của Emily và những nghệ sĩ trẻ.

Về mặt hình ảnh, Album Twinflame được xây dựng theo phong cách siêu thực - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, ca khúc Gì em cũng biết đánh dấu màn tái hợp của Emily với Huyền Baby và Hạnh Sino. Cả ba từng đồng hành trong nhóm nhạc B.Sily, vì vậy màn kết hợp lần này gợi nhắc một chặng đường đáng nhớ trong sự nghiệp của các nữ nghệ sĩ.

Qua 8 ca khúc, Emily không chỉ kể lại câu chuyện tình yêu của mình mà còn thể hiện hình ảnh một người phụ nữ muốn sống hạnh phúc, tự tin, biết yêu bản thân và hết lòng với người mình lựa chọn.