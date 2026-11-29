Mặt đường quốc lộ 27C chi chít ổ gà, ổ voi - Ảnh: XUÂN HOÁT

Nhiều tài xế đi tuyến quốc lộ 27C nối Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng) phản ánh tình trạng đường hư hỏng, ổ voi, ổ gà chi chít nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm.

"Tôi phải thắng gấp khi đến đoạn đường hư hỏng vì không có biển cảnh báo gì. Rất may trời mưa nên tôi chạy tốc độ thấp. Không biết vào ban đêm sẽ nguy hiểm ra sao"- anh Trụ, một tài xế cho biết.

Nhiều tài xế khác cũng bức xúc vì mặt đường lồi lõm, có vị trí bị lún sâu hơn 10cm nhưng không hề có biển cảnh báo nguy hiểm để phòng tránh.

Người đi xe máy phải thắng gấp khi gặp hố sâu trên mặt đường - Ảnh: XUÂN HOÁT

"Đây là quốc lộ, nằm khúc dưới dốc nên tài xế rất chủ quan. Chạy không để ý sẽ rất nguy hiểm, mong cơ quan chức năng kiểm tra, đặt biển báo tránh rủi ro cho cánh tài xế" - một tài xế nói.

Sáng 29-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại Km18 thuộc quốc lộ 27C đoạn quan xã Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), mặt đường bị cày xới, rất nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện chi chít.

Khi đến khúc đường này, hàng trăm lượt xe phải thắng gấp vì bất ngờ gặp đoạn đường đầy ổ gà, ổ voi.

Mặt đường quốc lộ 27C đoạn Km18 như "manh chiếu rách" nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm - Ảnh: XUÂN HOÁT

Nhiều tài xế xe máy chật vật khi đi qua các ổ voi, ổ gà; còn ô tô thì nhích từng mét. Người dân lo ngại nguy hiểm nếu không có biển báo, nhất là vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế rất dễ xảy ra tại nạn.

Theo một người dân gần hiện trường, đoạn hư hỏng đang sửa chữa, nhưng gặp trời mưa nên ngưng thi công mấy ngày này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thành Phú - giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - cho biết sẽ cho kiểm tra ngay việc mặt đường quốc lộ 27C hư hỏng, tiềm ẩn nguy hiểm nhưng không có biển cảnh báo hay người canh gác nhắc nhở. Khi có kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng sẽ thông tin chi tiết.

Mặt đường hư hỏng, nhiều hố sâu nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm - Ảnh: XUÂN HOÁT

Quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt có tổng chiều dài khoảng 130km. Đây là tuyến đường quan trong nối Lâm Đồng với Khánh Hòa hàng chục năm qua. Quốc lộ 27C được Cục đường bộ Việt Nam giao về cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý từ tháng 7-2025. Hiện các đơn vị thi công vẫn đang tích cực sửa chữa các điểm sạt lở, hư hỏng trên đèo Khánh Lê (thuộc quốc lộ 27C) xảy ra trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11-2025.