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Dùng vũ lực bắt 3 con gà để trừ nợ, 3 thanh niên đòi nợ thuê bị khởi tố

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KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

Nhóm thanh niên dùng vũ lực xông vào bắt 3 con gà của người nợ tiền để trừ nợ, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

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Cơ quan công an thi hành các quyết định đối với Đạt, Đường và Thiện (từ trong ra ngoài) - Ảnh: CA

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp Công an xã An Qui thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thiện (27 tuổi, ngụ xã Hưng Long, TP.HCM), Lê Hải Minh Đường (22 tuổi, ngụ xã Ba Tri, Vĩnh Long) và Bùi Văn Đạt (20 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 23-7-2025, Thiện rủ Đạt và Đường đi đòi nợ thuê cho một người khác với hứa hẹn sẽ cho tiền tiêu xài sau khi đòi được nợ. Cả nhóm bàn bạc rồi kéo đến nhà anh L.T.P. (ngụ ấp An Phú, xã An Qui).

Tại đây, Thiện liên tục dùng lời lẽ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của anh P., đồng thời đòi bắt 3 con gà gia đình anh P. đang nuôi để trừ vào khoản nợ. 

Bất chấp sự ngăn cản quyết liệt từ phía gia đình anh P., nhóm này vẫn hung hăng dùng vũ lực xông vào bắt gà rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo từ người dân, Công an xã An Qui đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thiện và Lê Hải Minh Đường. Riêng Bùi Văn Đạt hiện đang chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

- Ảnh 2.Tạm giữ giám đốc công ty môi trường cùng hai nhân viên cưỡng đoạt tài sản

Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự giám đốc một công ty môi trường cùng hai nhân viên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây ô nhiễm môi trường.

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KHẮC TÂM
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    Chủ đề: cưỡng đoạt tài sản công an khởi tố

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