Lò Vân Anh và Lường Thị Nghĩa tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 25-11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lò Vân Anh (24 tuổi) và Lường Thị Nghĩa (19 tuổi, cùng ở phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 20-11, Công an phường Trung Tâm tiếp nhận trình báo của chị X. về việc bị một tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính sử dụng đoạn clip có nội dung nhạy cảm để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn Công an phường Trung Tâm khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc.

Chỉ sau hơn 1 giờ tập trung xác minh, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ Lò Vân Anh và Lường Thị Nghĩa là hai người có liên quan đến vụ việc trên.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm và tuyệt đối không chuyển tiền khi bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh hoặc video riêng tư.

Khi gặp tình huống tương tự, cần lưu giữ tin nhắn, tài khoản, đường link và các bằng chứng liên quan, đồng thời kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.