Nghi phạm vận chuyển vũ khí quân dụng tại cơ quan chức năng - Ảnh: T.M.

Ngày 25-11, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện vụ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 7h45 ngày 18-11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1), Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan cửa khẩu và Đội kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Tang vật trong vụ án - Ảnh: T.M.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc vali màu đen của Sarah Therese (33 tuổi, quốc tịch Úc) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Theo lời khai, Sarah Therese được một người đàn ông liên hệ và sau đó nhận vận chuyển thuê số súng, đạn trên từ Lào vào Việt Nam để lấy tiền công.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.