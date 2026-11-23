Công an TP.HCM tống đạt lệnh bắt 42 bị can trong đường dây rửa tiền - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 42 bị can để điều tra về các tội "rửa tiền", "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "đánh bạc", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền đánh bạc.

Yêu cầu đặt ra là truy nguyên dòng tiền, xác định người tổ chức và làm rõ mối liên hệ giữa các nhóm hoạt động trong nước với các đầu mối ở nước ngoài.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt xóa đường dây này.

Trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án kiểm tra tại một quán cà phê, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc. Từ những thông tin thu thập được, lực lượng công an tiếp tục truy xét các đầu mối, mở rộng phạm vi xác minh.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với hơn 60 người liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định một số đối tượng tổ chức thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền đánh bạc trực tuyến.

Các nhóm người được phân công nhiệm vụ cụ thể, bao gồm tiếp nhận thông tin giao dịch rồi chuyển cho nhóm có người quản lý điện thoại và bố trí chủ tài khoản xác thực giao dịch bằng khuôn mặt.

Các nhóm chia ca hoạt động cả ngày lẫn đêm. Một số chủ tài khoản được bố trí tại TP.HCM và Cà Mau, một số chủ tài khoản khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để xác thực giao dịch theo yêu cầu.

Các bị can bị bắt trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Qua truy vết dòng tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định các nghi phạm đã dùng tiền đánh bạc nhận qua các tài khoản ngân hàng thuê để mua USDT (một loại tiền điện tử), sau đó chuyển số USDT này sang các ví khác nhằm che giấu nguồn gốc của khoản tiền và người thực tế thụ hưởng.

Chỉ trong một phần dữ liệu trích xuất từ điện thoại và máy tính của các nghi phạm, Cơ quan điều tra đã ghi nhận 138 người đứng tên mở tới gần 1.300 tài khoản ngân hàng. Chỉ tính riêng gần 100 tài khoản đã có kết quả, ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỉ đồng.

Để truy nguyên dòng tiền và làm rõ mối liên hệ với hoạt động tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vận dụng kinh nghiệm nghiệp vụ trong phân tích tài liệu, chứng cứ, qua đó lựa chọn một số giao dịch chuyển tiền để tập trung xác minh. Qua đấu tranh, cả 7 nghi phạm chuyển tiền đều khai nhận đã tham gia đánh bạc trực tuyến, thắng thua bằng tiền.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu, thu thập tài liệu, chứng cứ để truy nguyên dòng tiền, làm rõ hành vi, vai trò của từng người trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.