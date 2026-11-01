Bắt 4 người đánh đập con nợ, gọi video cho bạn gái nạn nhân xem để đòi tiền

Các nghi phạm liên quan - Ảnh: CA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 nghi phạm để điều tra hành vi bắt, giữ người trái pháp luật; cưỡng đoạt tài sản liên quan vụ 1 người đàn ông Trung Quốc bị bắt giữ, đánh đập, đe dọa ép buộc phải trả nợ.

Vào rạng sáng 21-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của bà L.W. (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai là ông W.B. (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị một nhóm người bắt giữ, đánh đập do nợ tiền đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phân công nhiều tổ công tác tuần tra, rà soát các địa điểm nghi vấn.

Quá trình truy xét, công an phát hiện ông W.B. đang đi bộ trên một tuyến đường thuộc phường Ngũ Hành Sơn nên đưa về trụ sở để xác minh.

Qua làm việc, ông W.B. cho biết đã vay của 1 người đàn ông Trung Quốc tên Shi Guiming 300.000 nhân dân tệ, tương đương 44.000USD, để đánh bạc tại casino nhưng thua hết.

Do không có khả năng trả nợ, ông bị một nhóm người Trung Quốc và Việt Nam bắt giữ, đưa đến nhiều địa điểm để canh giữ, đánh đập, ép trả tiền.

Từ thông tin bị hại cung cấp, kết hợp rà soát những người tình nghi, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ 4 nghi phạm, gồm: Shi Guiming, Wang Bing (cùng quốc tịch Trung Quốc; Nguyễn Văn Mỹ (23 tuổi, trú Đà Nẵng) và Trần Tiến Dũng (21 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị).

Qua điều tra xác định, ngày 12-10, ông W.B. cùng bạn gái là bà L.W. đến casino để đánh bạc và thua hết tiền.

Thông qua người quen, ông W.B. được giới thiệu gặp Shi Guiming để vay tiền tiếp tục đánh bạc.

Shi Guiming đồng ý cho ông W.B. vay 300.000 nhân dân tệ, tương đương 44.000USD.

Tuy nhiên, thay vì giao tiền mặt, Shi Guiming đưa số phỉnh tương ứng để ông W.B. sử dụng trong casino, đồng thời yêu cầu "con nợ" viết giấy vay nợ 44.000USD và giao hộ chiếu để giữ.

Sau khi thua hết số tiền vay, ông W.B. được yêu cầu ra khỏi casino gặp Shi Guiming để thỏa thuận việc trả nợ.

Tại đây, Shi Guiming cùng Trần Tiến Dũng sử dụng ô tô đưa ông W.B. về một căn hộ.

Trên đường đi, Shi Guiming yêu cầu ông W.B. giao điện thoại để cất giữ và tuyên bố phải trả hết nợ mới được trở về.

Ông W.B. bị nhóm người trên khống chế, canh giữ, không cho tự do rời đi.

Trong các ngày 15, 17 và 19-10, nhóm nghi phạm tiếp tục đưa ông W.B. đến nhiều địa điểm khác nhau. Tại những chỗ này, Nguyễn Văn Mỹ, Trần Tiến Dũng thay phiên nhau canh giữ bị hại. Còn Shi Guiming nhiều lần sử dụng dây thắt lưng bằng da, Wang Bing dùng tay đánh vào vùng đầu, lưng ông W.B. để đòi nợ.

Shi Guiming còn thực hiện các cuộc gọi video cho bà L.W. chứng kiến cảnh bạn trai bị hành hung để gây sức ép.

Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng bạn trai, bà L.W. đã chuyển 42.000 nhân dân tệ cho Shi Guiming.

Ngoài ra, ông W.B. còn nhờ một người bạn tại Trung Quốc chuyển thêm 5.000 nhân dân tệ cho đối tượng này.

Đến tối 20-10, lợi dụng lúc nhóm bắt giữ sơ hở, ông W.B. đã bỏ trốn khỏi căn hộ.

Bị đòi nợ, người đàn ông chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của công an Do liên tục nhận các cuộc gọi đòi nợ sau khi vay tiền qua ứng dụng trực tuyến, một người đàn ông sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi đến đường dây nóng của công an xã và đã bị xử phạt.



