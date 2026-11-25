Phạm Văn An tại cơ quan công an - Ảnh: HOÀI ANH

Ngày 25-11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn An (38 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra vì có liên quan đến vụ đánh chết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 22-11, Công an xã Hiệp Đức tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Thành Lợi (36 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức) về việc một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, anh Lợi nhận được tin có người bệnh nên lái xe cấp cứu đến đón anh Dương Minh Thuận (31 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức) đến bệnh viện.

Tuy nhiên, trên đường đi, phát hiện anh Thuận đã tử vong nên mọi người đưa nạn nhân trở về nhà và trình báo công an.

Qua xác minh, công an xác định trước khi tử vong, anh Thuận xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Phạm Văn An.

Làm việc với cơ quan công an, An khai khi đang ngồi ở nhà mình và có nói chuyện lớn tiếng. Cùng lúc này, anh Thuận cũng nói lớn tiếng với An.

Cho rằng anh Thuận can thiệp vào chuyện riêng, An tìm gặp và dùng tay đánh vào mặt, đầu anh Thuận, đồng thời dùng đầu gối thúc vào vùng bụng anh Thuận. An khai không nhớ đã đánh bao nhiêu lần.

Sự việc chỉ được dừng lại sau khi vợ anh Thuận xuất hiện can ngăn.

Nhận tin báo, Công an xã Hiệp Đức phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Thuận.

Bước đầu, nguyên nhân tử vong của anh Thuận được cơ quan chức năng xác định là do chấn thương bụng kín, mất máu cấp do vỡ nhánh bên tĩnh mạch cửa, gan xơ hóa và xơ gan.

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