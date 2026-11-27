Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM mang sắc màu sân khấu truyền thống đến gần khán giả trong không gian văn hóa đặc biệt - Ảnh: VĂN TRUNG

Tối 26-11, Bảo tàng TP.HCM và Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật Đêm trăng hội ngộ tại Bảo tàng TP.HCM, với chủ đề xuyên suốt là hình ảnh dòng sông, ánh trăng, tiếng đờn và chiếc khăn rằn, gợi nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Chương trình mở đầu bằng nghi thức Vọng nguyệt tri ân kết hợp tiếng hát, tiếng đờn và ba hồi trống khai hội, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân, những nghệ nhân đã gìn giữ và trao truyền nghệ thuật truyền thống.

Các tiết mục được chia thành ba hồi, dẫn dắt khán giả qua những không gian văn hóa khác nhau. Hồi 1 - Xuôi dòng phương Nam tái hiện không khí đình làng với các tiết mục múa Xuôi dòng phương Nam, Nghinh sắc - Xây chầu đại bội và Hội đình.

Hồi 2 - Đêm trăng dạ cổ, giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử qua các bài bản, ca ra bộ, đặc biệt là Dạ cổ hoài lang cùng những giai điệu gắn với đời sống tinh thần người dân Nam Bộ.

Hồi 3 - Dòng chảy không dứt hướng đến sức sống của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay, với các bài vọng cổ và tiết mục Đờn ca tài tử - Dòng chảy trăm năm, Việt Nam tinh hoa.

Đặc biệt, tiết mục Vũ hội khăn rằn dưới trăng tạo cơ hội để nghệ nhân, nghệ sĩ và khán giả giao lưu, hòa vào không gian văn hóa cộng đồng. Chiếc khăn rằn được chọn làm biểu tượng của sự gắn kết, nghĩa tình và bản sắc phương Nam, được các nghệ sĩ tặng cho khán giả xem chương trình.

Những lớp diễn, động tác biểu cảm và phục trang đặc trưng tạo nên sức hấp dẫn riêng của nghệ thuật hát bội - Ảnh: VĂN TRUNG

Vũ hội khăn rằn dưới trăng - Ảnh: VĂN TRUNG

Trước khi chương trình nghệ thuật diễn ra, du khách trải nghiệm không gian Bước qua miền ký ức được thiết kế với các tiểu cảnh bến nước, xuồng ba lá, ghe bầu, cầu tre, xe ngựa, sân đình và góc Sài Gòn xưa.

Khán giả có thể gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu nhạc cụ truyền thống, trải nghiệm nhịp song lang, điệu lý Nam Bộ và thực hành vẽ mặt nạ hát bội.

Đại diện ban tổ chức cho biết việc đưa hát bội và đờn ca tài tử vào không gian Bảo tàng TP.HCM tạo sự kết nối giữa nghệ thuật biểu diễn với kiến trúc, lịch sử và ký ức đô thị.

Trong không gian của công trình lịch sử lâu đời, những thanh âm nghệ thuật truyền thống được cất lên, giúp công chúng có thêm cách tiếp cận di sản gần gũi hơn.

Các nghệ sĩ hát bội hóa trang - Ảnh: VĂN TRUNG

Nhiều không gian để khán giả tìm hiểu về hát bội - Ảnh: VĂN TRUNG

Các hoạt động tương tác, chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ sĩ hát bội - Ảnh: VĂN TRUNG

Trước đó, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại những không gian di sản như Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bạch Dinh (TP.HCM).

Việc đưa nghệ thuật truyền thống đến bảo tàng, di tích và các không gian văn hóa được kỳ vọng góp phần làm mới cách tiếp cận di sản, để những giá trị nghệ thuật không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Đánh trống khai hội - Ảnh: VĂN TRUNG

Nghệ thuật truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận khán giả qua những hình thức biểu diễn ngoài sân khấu quen thuộc - Ảnh: VĂN TRUNG

Khán giả được thưởng thức các tiết mục đờn ca tài tử - Ảnh: VĂN TRUNG

Khán giả thưởng thức đờn ca tài tử, làn điệu dân ca trong không gian đặc biệt - Ảnh: VĂN TRUNG

Những hình ảnh văn hóa quen thuộc của miền Nam được tái hiện - Ảnh: VĂN TRUNG

Khán giả chăm chú theo dõi biểu diễn - Ảnh: VĂN TRUNG