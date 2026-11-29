Phối cảnh không gian OCOP chuyển đổi số giới thiệu ứng dụng công nghệ trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương tại Festival OCOP Việt Nam 2026 - Ảnh: BTC



Diễn ra từ ngày 3 đến 6-12-2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), Festival OCOP Việt Nam 2026 có chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai".

Theo định hướng của ban tổ chức (BTC), bên cạnh giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương, sự kiện năm nay chú trọng đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Số hóa thông tin, tăng tính minh bạch cho sản phẩm

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và tính minh bạch của hàng hóa, việc ứng dụng công nghệ số là một trong những nội dung được chú trọng tại Festival OCOP Việt Nam 2026.

Các giải pháp như mã QR, truy xuất nguồn gốc và thanh toán không dùng tiền mặt sẽ được đưa vào hoạt động trưng bày, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Thông qua mã QR, người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin về sản phẩm, cơ sở sản xuất và nguồn gốc xuất xứ, có thêm cơ sở tìm hiểu, lựa chọn hàng hóa.

Đối với các chủ thể OCOP, việc số hóa thông tin sản phẩm cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh.

Một nội dung khác được ban tổ chức chú trọng là giới thiệu nhóm sản phẩm OCOP có tiềm năng xuất khẩu. Theo đó, không gian trưng bày ưu tiên các sản phẩm đạt những tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế như GlobalGAP, ISO, HACCP hoặc đang xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Australia.

Thông qua nhóm sản phẩm này, Festival hướng đến giới thiệu những đặc sản có chất lượng, đồng thời quảng bá năng lực sản xuất, chế biến và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế của các chủ thể OCOP Việt Nam.

Bên cạnh việc ứng dụng mã QR trong truy xuất thông tin, ban tổ chức cũng khuyến khích các chủ thể OCOP và khách tham quan ưu tiên sử dụng phương thức thanh toán điện tử khi giao dịch, mua bán sản phẩm.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng số, nâng cao trải nghiệm mua sắm và đưa các phương thức kinh doanh hiện đại đến gần hơn với người sản xuất, kinh doanh.

Các sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá tại Festival OCOP Việt Nam 2026, kết hợp trưng bày trực tiếp với bán hàng trực tuyến trên các nền tảng số - Ảnh: QUANG ĐỊNH





Livestream bán hàng, mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại Festival năm nay là "Ngày hội livestream OCOP Việt Nam", với chuỗi chương trình quảng bá và bán hàng trực tuyến theo từng nhóm ngành hàng như thực phẩm, đồ uống, dược liệu và thủ công mỹ nghệ.

Theo định hướng của BTC, hoạt động livestream sẽ trở thành cầu nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, giúp sản phẩm đặc trưng vùng miền tiếp cận khách hàng trên môi trường trực tuyến, không bị giới hạn trong phạm vi địa lý của từng địa phương.

Thông qua các phiên livestream, các chủ thể OCOP có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, giá trị văn hóa và bản sắc địa phương. Người tiêu dùng cũng có cơ hội tương tác, tìm hiểu thông tin và đặt mua sản phẩm ngay trên nền tảng số.

"Không chỉ hướng đến quảng bá và bán hàng, hoạt động này còn tạo cơ hội để các chủ thể OCOP tiếp cận phương thức kinh doanh mới, nâng cao kỹ năng truyền thông số, xây dựng thương hiệu và khai thác các kênh thương mại điện tử", đại diện BTC chia sẻ.

Với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai", Festival OCOP Việt Nam 2026 hướng đến kết hợp giá trị bản địa với phương thức kinh doanh hiện đại. Theo định hướng này, chuyển đổi số không thay thế những giá trị truyền thống làm nên bản sắc sản phẩm OCOP mà là công cụ hỗ trợ các giá trị ấy được nhận diện, quảng bá và tiếp cận thị trường rộng hơn.

Thông qua việc kết nối sản phẩm, nhà sản xuất và người tiêu dùng trên cả không gian trực tiếp lẫn môi trường trực tuyến, Festival kỳ vọng góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Festival OCOP: Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt Không chỉ là không gian quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, Festival OCOP Việt Nam 2026 còn hướng đến thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại. Trong khuôn khổ Festival, ban tổ chức khuyến khích các chủ thể OCOP và khách tham quan ưu tiên sử dụng mã QR, các phương thức thanh toán điện tử khi giao dịch, mua bán sản phẩm. Hoạt động này nhằm triển khai chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng số, nâng cao trải nghiệm mua sắm và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các chủ thể OCOP trong môi trường số.