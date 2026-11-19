Ngày 19-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp Công an các xã, phường liên quan tổ chức cho 35 thanh niên có hành vi tham gia đua xe, gây rối trật tự công cộng và cổ vũ đua xe trái phép đến dọn vệ sinh, thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú.
Trước đó, đêm 17 rạng sáng 18-11, trên tuyến đường 16-4 và khu vực quảng trường 16-4 thuộc địa bàn phường Phan Rang và phường Đông Hải, một nhóm thanh niên tụ tập tổ chức đua xe, gây rối trật tự công cộng.
Nhiều thanh niên khác tham gia cổ vũ, gây mất an ninh, trật tự và gây bức xúc trong nhân dân.
Sau quá trình xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với công an các xã, phường liên quan mời 35 thanh niên đến làm việc.
Đồng thời tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền thông qua việc dọn vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú và thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo cơ quan công an, hoạt động ý nghĩa này sẽ giúp thanh niên nhận thức rõ hơn về hành vi sai phạm, hiểu và trân trọng những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay.
Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, không tái diễn các hành vi vi phạm.
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