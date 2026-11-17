Công an phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao trả tài sản cho anh Gao Xuewen - Ảnh: M.T.

Ngày 17-11, một cán bộ công an phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp xác nhận anh Gao Xuewen (sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc) đã gửi thư cảm ơn Công an phường Đạo Thạnh, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình của cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ anh tìm lại tài sản.

Trước đó, khoảng 13h ngày 31-10, Công an phường Đạo Thạnh tiếp nhận một túi xách màu đen do người dân nhặt được tại khu phố Long Hòa A và mang đến giao nộp.

Qua kiểm tra, bên trong túi có 332 USD, 2,79 triệu đồng, một điện thoại di động, hộ chiếu cùng một số vật dụng cá nhân.

Nhận thấy hộ chiếu và giấy tờ tùy thân đặc biệt quan trọng đối với người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, Công an phường khẩn trương xác minh, tìm chủ nhân số tài sản trên.

Bằng các biện pháp xác minh, lực lượng công an nhanh chóng xác định người đánh rơi tài sản là anh Gao Xuewen.

Sau khi mời anh đến đối chiếu thông tin, Công an phường Đạo Thạnh đã trao trả đầy đủ tài sản theo quy định.

Nhận lại túi xách, anh Gao Xuewen vui mừng, nhất là khi hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân được tìm thấy. Trong thư cảm ơn, anh gửi lời tri ân đến Đại úy Nguyễn Quốc Khánh cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an phường và người dân đã nhặt được, giao nộp tài sản.

Anh cho biết sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của lực lượng công an và hành động trung thực của người dân đã giúp anh yên tâm tiếp tục sinh sống, làm việc tại Việt Nam.