Ồ ạt trồng cây ăn trái đón đầu khu công nghiệp ở Đồng Tháp, coi chừng thiệt hại

Người dân đang tiếp tục trồng cây trên đất khóm, nơi quy hoạch làm khu công nghiệp, để chờ tiền hỗ trợ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Liếp khóm chi chít cây ăn trái

Ngày 24-10, ghi nhận tại khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Tân Phước 2, thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Phước 3, nhiều liếp khóm được trồng xen các loại cây ăn trái như xoài, mít, thậm chí cả cẩm lai với mật độ dày đặc.

Theo ông B., một người dân sống cạnh khu vực quy hoạch, tình trạng trồng xen cây ăn trái từng xuất hiện vào khoảng năm 2021 nhưng sau đó bị phá bỏ do nhiều người dân thấy khu công nghiệp mãi không triển khai. Gần đây, khi nghe tin dự án khu công nghiệp chuẩn bị triển khai, người dân lại ồ ạt trồng trở lại.

Nếu giữ nguyên cây khóm, tiền hỗ trợ không được nhiều bằng trồng các loại cây ăn trái khác, từ thông tin đó, người dân đổ xô trồng chi chít cây ăn trái trên đất khóm. "Giờ người dân trồng cây nhiều lắm, hầu như miếng đất nào cũng trồng. Có hộ trồng xen nhiều loại cây chi chít trong liếp khóm", ông B. cho biết.

Có gần 4ha đất trồng khóm nằm trong ranh quy hoạch Khu công nghiệp Tân Phước 2, anh T.M.T. cũng vừa trồng xen xoài khoảng 5 - 6 tháng nay.

Anh T. cho biết bên cạnh việc tận dụng đất trong bối cảnh giá khóm từng xuống thấp, gia đình còn có tâm lý đón đầu việc giải phóng mặt bằng khi dự án triển khai.

"Người dân thấy nhiều người làm thì làm theo, vừa tận dụng đất, vừa có tính đến chuyện đền bù khi triển khai dự án. Gia đình tôi trồng cây cũng cố gắng theo quy định", anh T. nói.

Trong khi đó, trên đường lô (đường đi giữa các ruộng khóm) một số hộ dân còn trồng nhiều loại cây lớn, khoảng 4 - 5 năm tuổi. Người dân địa phương cho biết cây càng lớn, tiền hỗ trợ càng cao.

Chưa kiểm đếm đất, tài sản

Hầu hết các ruộng đất khóm thời gian gần đây được trồng rất nhiều loại cây ăn trái để chờ tiền hỗ trợ khi thu hồi đất làm khu công nghiệp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trao đổi về tình trạng trên, đại diện UBND xã Tân Phước 3 cho biết địa phương đã giao Phòng Kinh tế phối hợp ban quản lý các ấp rà soát, thống kê những trường hợp trồng cây phát sinh trên đất quy hoạch. Lực lượng công an cũng được giao theo dõi tình hình thực tế tại khu vực.

Khu công nghiệp Tân Phước 2 có quy mô quy hoạch khoảng 300ha. Dù thông tin quy hoạch đã được công bố, dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư. Các cơ quan chuyên môn chưa tiến hành kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Trước tình trạng người dân tiếp tục trồng cây mới, chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động và khuyến cáo người dân không tiếp tục đầu tư trồng mới hoặc tạo thêm tài sản trên diện tích đất thuộc quy hoạch. Nội dung này được phổ biến thông qua các cuộc họp của ngành, đoàn thể và sinh hoạt tại các ấp.

Trên một bờ lô, người dân vừa trồng rất nhiều loại cây ăn trái lớn trong vài tháng qua - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trên các ruộng khóm, nhiều vườn cây ăn trái mọc lên chi chít trong khoảng vài tháng qua, một số vườn cây lớn hơn đã mọc lên từ khoảng 4 năm trước, thời điểm đó cũng rộ lên thông tin đất sẽ được thu hồi để làm khu công nghiệp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trên một diện tích khóm, người dân trồng cây ăn trái với mật độ dày một cách vô lý và trồng nhiều loại cây khác nhau - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một người dân đang thu hoạch khóm, bên cạnh là những cây xoài vừa được trồng khoảng 3 tháng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngoài những cây ăn trái nhỏ, thậm chí một số người còn trồng các loại cây ăn trái rất lớn, chi chít trên đất để chờ nhận tiền hỗ trợ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trồng dày không đồng nghĩa được bồi thường nhiều Theo cơ quan chức năng địa phương, việc bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất phải thực hiện theo quy định pháp luật và khung chính sách của tỉnh. Mức hỗ trợ được xác định căn cứ vào chủng loại, độ tuổi và mật độ cây trồng theo quy định. Trường hợp người dân trồng cây với mật độ vượt định mức, việc tính toán bồi thường sẽ áp dụng tỉ lệ giảm trừ theo từng mức, thay vì tính tiền riêng cho từng gốc cây. Vì vậy, việc đầu tư trồng cây dày đặc với kỳ vọng tăng tiền bồi thường có thể khiến người dân tốn thêm chi phí nhưng không đạt được lợi ích như mong muốn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần cân nhắc kỹ trước khi đầu tư, chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng, tránh phát sinh thiệt hại khi dự án bước vào giai đoạn kiểm đếm và thu hồi đất.