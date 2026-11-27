Người dân nuôi lồng bè tại khu vực sông Cái phường Trấn Biên - Ảnh: HÀ MI

Hội đồng nhân dân TP Đồng Nai vừa ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân có lồng, bè nuôi thủy sản bị giải tỏa trên các tuyến sông.

Ban hành nhiều mức hỗ trợ

Việc xây dựng chính sách hỗ trợ nằm trong đề án "Giải tỏa các hộ dân nuôi cá lồng, bè trên các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên và Long Hưng".

Cụ thể, mức hỗ trợ di chuyển tài sản là 6 triệu đồng/hộ; hỗ trợ tài sản đối với bè là 450.000 đồng/m², lồng nuôi thủy sản là 200.000 đồng/m².

Bên cạnh đó, các hộ còn được hỗ trợ tiền thuê nhà ở 8 triệu đồng/hộ/tháng, trong thời gian 6 tháng và được hỗ trợ tiếp cận nhà ở xã hội, vốn vay ưu đãi…

Theo UBND TP Đồng Nai, hiện nay trên các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên và phường Long Hưng có 536 bè và 1.428 lồng thuộc sở hữu của 290 hộ dân đang nuôi trồng thủy sản, trong đó có 767 nhân khẩu sống trực tiếp trên bè.

Việc phát triển nuôi trồng thủy sản lồng, bè trong thời gian dài đã làm gia tăng áp lực lên môi trường nước, phát sinh lượng lớn chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, chất thải từ nuôi thủy sản và sinh hoạt của các hộ dân ở trên bè nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước.

Đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cảnh quan ven sông và khả năng lưu thông dòng chảy, giao thông thủy nội địa.

"Việc duy trì các khu vực nuôi cá lồng, bè với mật độ lồng cao, hoạt động ở trên bè trên các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên, phường Long Hưng không phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại, văn minh và bền vững.

Vì vậy, việc chấm dứt hoạt động nuôi thủy sản lồng, bè, ở trên bè là hết sức cần thiết", UBND TP Đồng Nai thông tin.

Khẩn trương xây dựng phương án hỗ trợ, vận động dân di dời

Ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên cho biết địa bàn phường Trấn Biên hiện có 198 hộ nuôi cá, với 449 bè và khoảng 1.402 lồng nuôi thủy sản trên sông.

Sau khi có chính sách hỗ trợ, chính quyền đã tổ chức đối thoại, vận động người dân để phổ biến chủ trương, chính sách và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các hộ nuôi cá bè.

Địa phương cũng sẽ thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và các đoàn công tác để triển khai tuyên truyền, vận động, điều tra, thẩm định, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng lồng, bè và tài sản của từng hộ, làm cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ theo quy định.

Khu vực nuôi lồng bè tại sông Cái thuộc dịa phận phường Trấn Biên - Ảnh: HÀ MI

Theo ông Tân, trong tháng 12-2026, phường Trấn Biên sẽ hoàn tất công tác đo đạc, kiểm đếm, tuyên truyền, vận động và ghi nhận ý kiến của các hộ dân và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để các hộ dân thực hiện tháo dỡ lồng, bè, bàn giao mặt nước.

Tương tự, UBND phường Long Hưng cho hay tại địa phương có 92 hộ với 242 nhân khẩu đang nuôi cá tại 113 ô lồng, bè trên sông Đồng Nai. Sau khi TP Đồng Nai ban hành chính sách hỗ trợ, chính quyền phường Long Hưng đã đặt ra mục tiêu trong vòng 2 tháng sẽ hoàn thành chính sách hỗ trợ và giải toả lồng, bè trên sông.

"Hiện phường tiếp tục rà soát, phân loại các nhóm đối tượng an sinh xã hội và tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và nhà ở xã hội. Đồng thời theo dõi việc học tập của trẻ em và tình trạng tham gia bảo hiểm y tế của các hộ nuôi lồng, bè", đại diện UBND phường Long Hưng cho biết.

Người dân sinh sống ở lồng bè di dời sẽ nhận được chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương - Ảnh: HÀ MI

Theo UBND TP Đồng Nai, các hộ dân hiện đang sử dụng mặt nước để nuôi thủy sản, ở trên bè chưa được Nhà nước giao hoặc cho thuê mặt nước theo quy định pháp luật nên không thuộc trường hợp được bồi thường khi Nhà nước thực hiện quản lý, sắp xếp lại mặt nước.

Tuy nhiên, phần lớn các hộ nuôi cá lồng, bè, ở trên bè đã gắn bó với nghề trong thời gian dài, phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động nuôi trồng thủy sản để tạo thu nhập và duy trì cuộc sống. Việc chấm dứt hoạt động nuôi cá lồng, bè và sinh sống ở trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế, việc làm và điều kiện sống của nhiều hộ dân nên thành phố đã xây dựng chính sách hỗ trợ như trên.

Nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho Đồng Nai, TP.HCM UBND TP Đồng Nai cho biết sông Đồng Nai và sông Cái đoạn chảy qua địa bàn phường Trấn Biên và Long Hưng là các tuyến giao thương đường thủy quan trọng và cũng là nguồn cung cấp nước ngọt sinh hoạt chủ yếu cho thành phố Đồng Nai, TP.HCM. Trên đoạn sông này có 2 trạm bơm nước lớn cung cấp cho 2 nhà máy nước là: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Nhà máy nước Thủ Đức. Nghề nuôi cá lồng bè chủ yếu tự phát trên các tuyến sông thuộc khu vực phường Trấn Biên và phường Long Hưng được hình thành từ nhiều năm làm hạn chế dòng chảy, giảm khả năng tự làm sạch của môi trường nước dẫn đến tích tụ chất thải nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cục bộ.