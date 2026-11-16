Doanh nghiệp Hàn Quốc huy động 160 tỉ đồng, mở rộng sản xuất linh kiện xe điện tại Việt Nam

Nhu cầu cho xe điện đang tăng mạnh tại Việt Nam - Ảnh: TTO

Theo báo Chosun Biz ngày 16-11, doanh nghiệp Hàn Quốc EV Advanced Materials, chuyên sản xuất bảng mạch in linh hoạt (FPCB), đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở sản xuất tại Việt Nam, tập trung vào các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ ngành xe điện và pin.

Trong tháng 10-2026, doanh nghiệp đã huy động tổng cộng 8,5 tỉ won thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.

EV Advanced Materials dự kiến sử dụng 5,5 tỉ won (khoảng 104 tỉ đồng) để đầu tư thiết bị sản xuất bảng mạch in linh hoạt kích thước lớn tại Việt Nam. Khoảng 3 tỉ won còn lại sẽ được sử dụng làm vốn lưu động.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ từng bước mở rộng dây chuyền sản xuất FPCB có chiều dài trên 1m, phục vụ xe điện, pin sạc thứ cấp và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS).

Đây là loại bảng mạch có thể thay thế hệ thống dây dẫn đồng truyền thống bên trong xe điện và các bộ pin. Việc mở rộng năng lực sản xuất được kỳ vọng giúp doanh nghiệp gia tăng tỉ trọng sản phẩm có giá trị cao và tiếp cận thêm khách hàng mới.

EV Advanced Materials hiện có cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Bá Thiện II, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).

Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa làm rõ khoản đầu tư thiết bị 5,5 tỉ won vừa công bố có nằm trong tổng vốn của dự án nhà máy thứ hai hay không.

Việc mở rộng sản xuất tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của EV Advanced Materials đang cải thiện.

Theo số liệu công bố ngày 16-11, doanh thu hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp đạt 58,3 tỉ won, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường phương tiện điện tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo Autofacts tháng 3-2026 của PwC, khoảng 189.000 ô tô điện hóa, bao gồm xe thuần điện và hybrid, được tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2025, tăng 95% so với năm trước. Nhóm phương tiện này chiếm 36% tổng doanh số ô tô theo phạm vi thống kê của PwC. Ở phân khúc xe hai bánh, theo dữ liệu của MotorcyclesData được Vietnam News dẫn lại, Việt Nam tiêu thụ 513.742 xe máy điện trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 97,2% so với cùng kỳ, chiếm gần 28% doanh số thị trường.