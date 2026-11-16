Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Doanh nghiệp Hàn Quốc huy động 160 tỉ đồng, mở rộng sản xuất linh kiện xe điện tại Việt Nam

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

EV Advanced Materials đã huy động 8,5 tỉ won (khoảng 160 tỉ đồng), trong đó dành 5,5 tỉ won để mở rộng sản xuất bảng mạch phục vụ ngành xe điện, pin và hệ thống lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Hàn Quốc huy động 160 tỉ đồng, mở rộng sản xuất linh kiện xe điện tại Việt Nam - Ảnh 1.

Nhu cầu cho xe điện đang tăng mạnh tại Việt Nam - Ảnh: TTO

Theo báo Chosun Biz ngày 16-11, doanh nghiệp Hàn Quốc EV Advanced Materials, chuyên sản xuất bảng mạch in linh hoạt (FPCB), đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở sản xuất tại Việt Nam, tập trung vào các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ ngành xe điện và pin.

Trong tháng 10-2026, doanh nghiệp đã huy động tổng cộng 8,5 tỉ won thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.

EV Advanced Materials dự kiến sử dụng 5,5 tỉ won (khoảng 104 tỉ đồng) để đầu tư thiết bị sản xuất bảng mạch in linh hoạt kích thước lớn tại Việt Nam. Khoảng 3 tỉ won còn lại sẽ được sử dụng làm vốn lưu động.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ từng bước mở rộng dây chuyền sản xuất FPCB có chiều dài trên 1m, phục vụ xe điện, pin sạc thứ cấp và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS).

Đây là loại bảng mạch có thể thay thế hệ thống dây dẫn đồng truyền thống bên trong xe điện và các bộ pin. Việc mở rộng năng lực sản xuất được kỳ vọng giúp doanh nghiệp gia tăng tỉ trọng sản phẩm có giá trị cao và tiếp cận thêm khách hàng mới.

EV Advanced Materials hiện có cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Bá Thiện II, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).

Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa làm rõ khoản đầu tư thiết bị 5,5 tỉ won vừa công bố có nằm trong tổng vốn của dự án nhà máy thứ hai hay không.

Việc mở rộng sản xuất tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của EV Advanced Materials đang cải thiện.

Theo số liệu công bố ngày 16-11, doanh thu hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp đạt 58,3 tỉ won, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường phương tiện điện tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo Autofacts tháng 3-2026 của PwC, khoảng 189.000 ô tô điện hóa, bao gồm xe thuần điện và hybrid, được tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2025, tăng 95% so với năm trước. Nhóm phương tiện này chiếm 36% tổng doanh số ô tô theo phạm vi thống kê của PwC.

Ở phân khúc xe hai bánh, theo dữ liệu của MotorcyclesData được Vietnam News dẫn lại, Việt Nam tiêu thụ 513.742 xe máy điện trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 97,2% so với cùng kỳ, chiếm gần 28% doanh số thị trường.

Doanh nghiệp Hàn Quốc huy động 160 tỉ đồng, mở rộng sản xuất linh kiện xe điện tại Việt Nam - Ảnh 2.Foxconn tăng vốn 16 triệu USD, sản xuất thêm trạm sạc xe điện tại Việt Nam

Với lượng xe điện tăng nhanh, thị trường Việt Nam cũng ghi nhận nhu cầu cấp thiết cho các trạm sạc điện.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGHI VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: doanh nghiệp Hàn Quốc Việt Nam xe điện tỉnh Phú Thọ linh kiện

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất