Lê Minh Tâm (41 tuổi, ở phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) - Ảnh: TIẾN VĂN

Qua điều tra, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) xác định khoảng 20h tối 14-7, bà P.T.K.H. - Giám đốc Công ty Ý Nhân và ông V.M.T. - Phó giám đốc công ty này đang đứng trước cổng trụ sở Công an phường Long Xuyên.

Tại đây, Nguyễn Bảo Sang (21 tuổi, ở phường Long Xuyên), Lê Minh Tâm là nhân viên Công ty Ý Nhân và Nguyễn Thị Bích Thủy (40 tuổi, vợ của Tâm) chặn đường rồi dùng tay, nón bảo hiểm đánh ông T. và bà H..

Tại thời điểm này, lực lượng Công an phường Long Xuyên đã kịp thời ra can ngăn và mời về trụ sở làm việc.

Cơ quan chức năng cho biết xảy ra sự việc trên là do mâu thuẫn vấn đề về tiền lương. Đồng thời qua kết luận giám định, ông T. và bà H. có tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra mỗi người 3%.

Ngày 26-9, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sang, Tâm và Thủy về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng nhiều lần gửi giấy triệu tập lên làm việc nhưng Tâm không chấp hành.

