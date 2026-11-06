Đòi nợ 800 triệu không được nên mang dao, gậy ba khúc xông đến nhà: Khởi tố 7 người

Các bị can Khải, Sung, Ý, Khai, Sang, Linh (từ trái qua phải) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 6-11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can gồm: Nguyễn Văn Sang (39 tuổi), Nguyễn Minh Ý (41 tuổi), Phan Duy Linh (28 tuổi), Nguyễn Văn Hải (42 tuổi), Phan Thanh Sung (28 tuổi), Nguyễn Hoàng Khai (23 tuổi) và Phan Văn Khải (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, tháng 3-2026, Sang đưa cho bà Đ.T.B.B. (61 tuổi, ngụ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) 800 triệu đồng để cho H.V.L. (37 tuổi, ngụ cùng địa phương) vay đáo hạn ngân hàng.

Đến tháng 5-2026, bà B. cùng Sang đến nhà L. yêu cầu trả tiền nhưng người này không thừa nhận vay tiền và không đồng ý trả.

Ngày 1-9, nhóm Sang mang theo dao tự chế, gậy ba khúc đến nhà L..

Trước khi đi, Sang yêu cầu những người đi cùng sử dụng hung khí để đe dọa, gây áp lực buộc L. trả nợ.

Tại đây, nhóm người này chửi bới, gây áp lực, xông vào nhà và dùng dao tự chế chém làm hư hỏng một số tài sản rồi rời đi.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 bị can gồm Khải, Sung, Ý, Khai, Sang và Linh. Riêng Nguyễn Văn Hải đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam trong một vụ án cố ý gây thương tích trước đó.

Vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.