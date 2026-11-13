Tạm giữ người hát karaoke đánh cán bộ an ninh trật tự gây thương tích

Huỳnh Phú Tân tại cơ quan công an - Ảnh: PHƯỚC THANH

Trước đó, vào lúc 12h10 ngày 11-11, Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp nhận được thông tin từ tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười về việc ông Lê Văn Bé Chính, 56 tuổi, là tổ viên tổ an ninh trật tự cơ sở ấp Mỹ An 4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bị Huỳnh Phú Tân tấn công gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12h10 ngày 11-11, trực ban Công an xã nhận được tin báo của người dân ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp về việc hàng xóm hát karaoke giữa trưa.

Ông Lê Văn Bé Chính, thành viên tổ an ninh trật tự xã Tháp Mười, được phân công đến nhà ông Huỳnh Phú Tân, 41 tuổi, cùng ngụ tại địa phương để nhắc nhở việc hát karaoke lớn tiếng vào giờ nghỉ trưa.

Khi ông Chính vừa đến trước cửa nhà thì bị ông Tân từ trong nhà chạy ra, cầm hai micro đánh vào vùng đầu và mặt gây thương tích.

Sau đó, Công an xã Tháp Mười cử tổ công tác đến hiện trường khống chế, đưa người có liên quan về trụ sở để làm rõ vụ việc; đồng thời đưa ông Chính đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười điều trị.

Công an xã Tháp Mười tiến hành làm việc với Tân và những người có liên quan, ghi nhận hiện trường để cũng cố hồ sơ xử lý theo quy định.