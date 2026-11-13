Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Tạm giữ người hát karaoke đánh cán bộ an ninh trật tự gây thương tích

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
và 1 tác giả khác
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
PHƯỚC THANH
PHƯỚC THANH

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Phú Tân, 41 tuổi, ngụ ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Tạm giữ người hát karaoke đánh cán bộ an ninh trật tự gây thương tích - Ảnh 2.

Huỳnh Phú Tân tại cơ quan công an - Ảnh: PHƯỚC THANH

Trước đó, vào lúc 12h10 ngày 11-11, Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp nhận được thông tin từ tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười về việc ông Lê Văn Bé Chính, 56 tuổi, là tổ viên tổ an ninh trật tự cơ sở ấp Mỹ An 4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bị Huỳnh Phú Tân tấn công gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12h10 ngày 11-11, trực ban Công an xã nhận được tin báo của người dân ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp về việc hàng xóm hát karaoke giữa trưa.

Ông Lê Văn Bé Chính, thành viên tổ an ninh trật tự xã Tháp Mười, được phân công đến nhà ông Huỳnh Phú Tân, 41 tuổi, cùng ngụ tại địa phương để nhắc nhở việc hát karaoke lớn tiếng vào giờ nghỉ trưa.

Khi ông Chính vừa đến trước cửa nhà thì bị ông Tân từ trong nhà chạy ra, cầm hai micro đánh vào vùng đầu và mặt gây thương tích.

Sau đó, Công an xã Tháp Mười cử tổ công tác đến hiện trường khống chế, đưa người có liên quan về trụ sở để làm rõ vụ việc; đồng thời đưa ông Chính đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười điều trị.

Công an xã Tháp Mười tiến hành làm việc với Tân và những người có liên quan, ghi nhận hiện trường để cũng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tạm giữ người hát karaoke đánh cán bộ an ninh trật tự gây thương tích - Ảnh 2.Một cán bộ an ninh trật tự bị đánh khi nhắc nhở người dân hát karaoke giữa trưa

Chiều 12-11, Chủ tịch UBND xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến bệnh viện thăm thành viên tổ bảo vệ an ninh xã bị một người dân đánh, khi bị nhắc nhở về việc hát karaoke giữa trưa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐẶNG TUYẾT - PHƯỚC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: HÁT karaoke xã Tháp Mười Công an xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất