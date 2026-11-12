Một cán bộ an ninh trật tự bị đánh khi nhắc nhở người dân hát karaoke giữa trưa

Lãnh đạo xã Tháp Mười đến thăm ông Lê Văn Bé Chính, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, bị đánh khi nhắc nhở người dân hát karaoke giữa trưa - Ảnh: XUÂN TIÊN

Chiều 12-11, bà Nguyễn Thị Kim Thoại - Chủ tịch UBND xã Tháp Mười - đã đến thăm hỏi, động viên ông Lê Văn Bé Chính, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ấp Mỹ An 4, bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12h10 ngày 11-11, trực ban Công an xã nhận được tin báo của người dân ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp về việc hàng xóm hát karaoke giữa trưa.

Ông Lê Văn Bé Chính, 56 tuổi, thành viên Tổ An ninh trật tự xã Tháp Mười, được phân công đến nhà ông Huỳnh Phú Tân, 41 tuổi, cùng ngụ tại địa phương để nhắc nhở việc hát karaoke lớn tiếng vào giờ nghỉ trưa.

Khi ông Chính vừa đến trước cửa nhà thì bị ông Tân từ trong nhà chạy ra, cầm hai micro đánh vào vùng đầu và mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã cử Tổ công tác đến hiện trường khống chế, đưa người có liên quan về trụ sở để làm rõ vụ việc; đồng thời đưa ông Chính đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười điều trị.

Công an xã đang làm việc với những người có liên quan, ghi nhận hiện trường và tiến hành các bước điều tra, làm rõ vụ việc.