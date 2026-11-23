Hiện trường số chất thải đá granite do doanh nghiệp đổ ra môi trường trong quá trình hoạt động chế biến - Ảnh: D.H.

Ngày 23-11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với phó giám đốc một công ty chế biến đá để điều tra về tội "gây ô nhiễm môi trường".

Theo đó, người vừa bị khởi tố là ông Lê Bảo Nguyên (51 tuổi), trú xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng SIS, trụ sở tại TP Đà Nẵng.

Cùng bị khởi tố tội danh trên là ông Nguyễn Duy Đoàn (44 tuổi), trú xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai, nhân viên của công ty.

Kết quả điều tra ban đầu xác định doanh nghiệp này đã đổ gần 600 tấn chất thải đá granite ra môi trường trong quá trình hoạt động chế biến.

Cụ thể vào năm 2019, doanh nghiệp này đã mua lại toàn bộ máy móc của Công ty TNHH Đá Hoa Cương để chế biến đá tại 4 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 34 ở địa bàn thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây.

Quá trình chế biến đá granite phát sinh các chất thải rắn là bột đá, rẻo đá. Ông Nguyên không tổ chức thu gom, xử lý theo quy định, mà giữ lại sử dụng để nâng nền khuôn viên nhà máy.

Trong 7 năm qua, ông Nguyên đã chỉ đạo ông Đoàn cho nhân viên nhà máy thuê xe vận chuyển các chất thải rắn này tập kết tại một số khu vực trong khuôn viên, gây ô nhiễm môi trường.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Gia Lai, đã khám nghiệm hiện trường, thu mẫu chất thải mang đi giám định. Kết quả xác định hơn 582 tấn bột đá, rẻo đá là chất thải rắn thông thường đã bị đổ thải ra môi trường trái pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.