Khởi tố giám đốc chi nhánh công ty xoài sấy về hành vi gây ô nhiễm môi trường

Khu vực tập kết, đổ thải được phát hiện tại Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi - Ảnh: Cơ quan điều tra

Ngày 11-11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với bị can Nguyễn Long Nghĩa, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi, để điều tra về hành vi "gây ô nhiễm môi trường".

Trước đó, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi (địa chỉ ấp Bình Phú Quới 2, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng chức năng phát hiện hành vi đổ, thải chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất xoài sấy khô ra môi trường không đúng quy định.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Long Nghĩa với vai trò giám đốc chi nhánh đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên thực hiện việc đổ thải trái pháp luật.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can đối với Nghĩa về tội gây ô nhiễm môi trường.

Nghiên cứu hồ sơ, đánh giá các chứng cứ và tài liệu liên quan, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện và nghiêm minh.

Đáng chú ý, trong quá trình giải quyết vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 chú trọng xác định thiệt hại, mức độ tác động đến môi trường và lợi ích cộng đồng.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện tinh thần Nghị quyết 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về thí điểm viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Thông qua vụ án, ngành kiểm sát cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; đồng thời khuyến khích người dân phản ánh, tố giác các hành vi xâm phạm lợi ích công cộng.