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Đổ hơn 3 tấn ghẹ chết ra khu vực bãi biển, một người bị phạt hơn 16 triệu đồng

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Một người đàn ông dùng xe tải chở gần 3,8 tấn ghẹ chết đổ xuống khu vực Bãi Tiên, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (trước là Phú Yên) gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan du lịch đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Đổ hơn 3 tấn ghẹ chết ra khu vực bãi biển, một người bị phạt hơn 16 triệu đồng - Ảnh 1.

3,8 tấn ghẹ được đổ ra khu vực Bãi Tiên, xã Hòa Xuân - nơi gần các điểm du lịch - Ảnh: Công an xã Hòa Xuân

Ngày 23-10, Công an xã Hòa Xuân cho biết đơn vị đã xử phạt một người dân 16,25 triệu đồng về hành vi đổ chất thải trái quy định tại khu vực Bãi Tiên, thuộc thôn Phước Long, xã Hòa Xuân.

Trong đó khu vực Bãi Tiên nằm gần các điểm du lịch như tuyến đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà, khu danh thắng Mũi Điện - Bãi Môn được nhiều người dân, du khách đến tham quan.

Cụ thể ngày 2-10, Công an xã Hòa Xuân phát hiện khoảng 3,8 tấn ghẹ biển đã chết bị đổ trực tiếp ra môi trường tại khu vực Bãi Tiên, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.

Công an xã đã lập biên bản, tiến hành cân xác định khối lượng chất thải, đồng thời xác minh người và phương tiện liên quan.

Đến ngày 6-10, công an xác định ông P.T.T. (45 tuổi, trú khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) là người dùng xe tải vận chuyển số ghẹ chết đến khu vực Bãi Tiên để đổ bỏ vào khoảng 23h ngày 1-10.

Làm việc với cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 8-10, Công an xã Hòa Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi đổ chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường.

Trưởng Công an xã Hòa Xuân đã ra quyết định xử phạt ông T. 16,25 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục tình trạng môi trường ban đầu và chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý.

Đến nay, ông T. đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Đổ hơn 3 tấn ghẹ chết ra khu vực bãi biển, một người bị phạt hơn 16 triệu đồng - Ảnh 2.

Xác ghẹ chất thành túi lớn trong bao ni lông - Ảnh: Công an xã Hòa Xuân

Đổ hơn 3 tấn ghẹ chết ra khu vực bãi biển, một người bị phạt hơn 16 triệu đồng - Ảnh 3.

Người đàn ông dùng xe ba gác vứt bỏ chất thải chăn nuôi không đúng nơi quy định ở phường Hòa Hiệp - Ảnh: Công an phường Hòa Hiệp

Trước đó cũng vào khoảng 5h40 ngày 2-10, tại khu vực rừng dương thuộc khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, Công an phường Hòa Hiệp phát hiện ông L.T.T., trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, có hành vi vứt bỏ chất thải chăn nuôi không đúng nơi quy định.

Đáng chú ý, tại khu vực này đã được cơ quan chức năng bố trí biển báo với nội dung "cấm đổ rác", nhằm cảnh báo và yêu cầu người dân không thực hiện hành vi đổ, tập kết rác thải, chất thải tại khu vực. Vụ việc đã được Công an phường Hòa Hiệp lập hồ sơ và xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh không tùy tiện đổ xác động vật, hải sản chết và các loại chất thải ra môi trường, đặc biệt tại các bãi biển, khu du lịch.

Đồng thời đề nghị người dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi đổ thải trái phép để xử lý.

Đổ hơn 3 tấn ghẹ chết ra khu vực bãi biển, một người bị phạt hơn 16 triệu đồng - Ảnh 4.Công an đang tìm người đàn ông lái ô tô đi bỏ rác bên đường

Một người đàn ông lái ô tô mang rác đổ xuống đường 72m, đoạn qua xã Hưng Đông cũ, tỉnh Nghệ An, khiến nhiều người bức xúc. Chính quyền địa phương đã giao công an xác minh, truy tìm người vi phạm để xử lý.

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    Chủ đề: chất thải Ghẹ tỉnh Đắk Lắk xả thải đổ rác Đắk Lắk

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