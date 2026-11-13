DNSE lọt top 2 bảng xếp hạng các công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất 2026

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối thị trường vốn DNSE nhận giải thưởng Dịch vụ bán lẻ xuất sắc - Best Retail Brokers 2026

Đây là năm thứ hai liên tiếp DNSE được vinh danh tại BXH Best Retail Brokers - Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, công bố tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum 2026) tại Hà Nội.

Năm nay, DNSE được ghi nhận với danh hiệu Dịch vụ bán lẻ xuất sắc (Best Retail Broker), đứng ở vị trí thứ 2 trong BXH chung về Dịch vụ bán lẻ 2026, đồng thời là công ty chứng khoán duy nhất được vinh danh tới 5 hạng mục trong số 6 BXH tại chương trình.

Đặc biệt, trong 5 bảng xếp hạng (BXH) thành phần của chương trình, DNSE ghi dấu ấn nổi bật khi góp mặt ở 4 BXH, trong đó dẫn đầu hai hạng mục: Nền tảng công nghệ tốt nhất 2026 và Giáo dục thị trường & hỗ trợ nhà đầu tư tốt nhất.

Ngoài ra, DNSE cũng đứng Top 2 trong BXH Chính sách chi phí giao dịch xuất sắc và Top 3 BXH Tăng trưởng thị phần tiêu biểu.

DNSE đứng top 2 trong xếp hạng chung về Dịch vụ bán lẻ 2026 (Retail Brokerage)

Best Retail Brokers là bảng xếp hạng thường niên do VietnamBiz khởi xướng từ năm 2024, nhằm vinh danh các công ty chứng khoán có chất lượng dịch vụ nổi bật, với sự phối hợp của VIS Rating, WiGroup và các chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, khoa học dữ liệu, trải nghiệm người dùng và nghiên cứu thị trường.

Theo Ban tổ chức, năm 2026, chương trình đánh giá 45 công ty chứng khoán, đại diện cho 98% thị phần môi giới chứng khoán cơ sở và 100% thị phần môi giới phái sinh.

Hệ thống gồm hơn 70 chỉ tiêu thuộc 9 nhóm tiêu chí, bao quát các khía cạnh từ hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính, nền tảng giao dịch đến chi phí, hỗ trợ nhà đầu tư và an toàn hệ thống thông tin.

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE được vinh danh là đơn vị Tăng trưởng thị phần tiêu biểu 2026.

Theo Khối Nghiên cứu và Xếp hạng VietnamBiz, mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái dịch vụ, từ công cụ hỗ trợ ra quyết định, sản phẩm tích hợp trên cùng nền tảng, đến chính sách chi phí giao dịch là những yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt và năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán.

Với các tiêu chí này, DNSE được xếp thứ hạng cao nhờ ưu thế liên kết đối tác bán lẻ, nền tảng công nghệ vững mạnh cùng sự đầy đủ và đa dạng của hệ sinh thái dịch vụ và chính sách phí giao dịch cạnh tranh.

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối thị trường vốn DNSE, trên nền tảng là mô hình công ty chứng khoán công nghệ, DNSE chú trọng việc cải tiến từng tính năng trong từng sản phẩm, cũng như ra mắt nhiều tính năng mới để "luôn làm tốt hơn" trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Mục tiêu của DNSE là giúp nhà đầu tư sử dụng các công cụ hỗ trợ để hình thành cách ra quyết định mà không bị chi phối bởi tâm lý đám đông, cả khi thị trường thuận lợi lẫn biến động.

Để giảm rào cản gia nhập thị trường chứng khoán, DNSE là một trong những công ty chứng khoán tiên phong áp dụng chính sách "miễn phí giao dịch trọn đời" từ năm 2020. Tháng 6/2026 vừa qua, DNSE là một trong những đơn vị đầu tiên kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia VNeID.

Công ty chứng khoán số này cũng là một trong các đơn vị đi đầu trong ứng dụng AI vào nhiều khâu trong hành trình đầu tư, từ tra cứu thông tin, phân tích thị trường, tìm kiếm cơ hội, xây dựng và kiểm thử chiến thuật đến thực hiện giao dịch.

Trong đó, trợ lý ảo Ensa hỗ trợ tìm hiểu doanh nghiệp và phân tích cổ phiếu; Trading Ideas gợi ý cơ hội đầu tư, nền tảng dữ liệu Senses cung cấp thông tin thị trường... Giao thức MCP mở rộng khả năng kết nối với các nền tảng AI, sản phẩm Kiểm thử chiến thuật cho phép xây dựng và kiểm chứng chiến lược đầu tư trước khi ra quyết định.

Trong hoạt động giáo dục thị trường và hỗ trợ nhà đầu tư, DNSE là công ty chứng khoán có nhiều đóng góp nổi bật trong việc xây dựng cộng đồng và phổ cập kiến thức đầu tư. Hệ sinh thái nội dung Bò và Gấu cùng các kênh truyền thông vệ tinh hiện đang là các kênh thông tin chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, giúp DNSE thu hút tệp khách mới, khách hàng trẻ tiềm năng.

DNSE cũng là đơn vị tiên phong trong việc kết nối API với các ngân hàng, tổ chức thanh toán, dữ liệu... như ZaloPay, TradingView..., mang đến một nền tảng chứng khoán mở, thực hiện mục tiêu "phổ cập hóa" đầu tư.

DNSE nhận 5 giải thưởng tại Lễ công bố Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ - Best Retail Brokers 2026

Sự năng động trong hướng đi, cách làm khác biệt, từ chính sách giao dịch tới sản phẩm và cách tiếp cận khách hàng đã giúp DNSE liên tục ghi nhận những kết quả bứt phá về thị phần.

Trong quý 2-2026, công ty nằm trong Top 8 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất.

Quý 3-2026, DNSE đạt 26,62% thị phần phái sinh, tiếp tục giữ vị trí Top 2 và đánh dấu 2 năm liên tiếp duy trì thứ hạng này, chỉ sau hơn 3 năm gia nhập thị trường chứng khoán phái sinh.

Hai năm liên tiếp được vinh danh tại bảng xếp hạng Best Retail Brokers và đạt 5 thứ hạng cao trong các BXH, DNSE tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới thông qua việc phát triển công nghệ, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm ứng dụng AI và tối ưu trải nghiệm nhà đầu tư.

Đây kỳ vọng sẽ là những lợi thế cạnh tranh cho các công ty chứng khoán công nghệ như DNSE trong giai đoạn mới của thị trường chứng khoán.