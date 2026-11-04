DNSE tuổi 19: Sức bật từ văn hóa đổi mới

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE

Trong hành trình ấy, bước tiến chuyển mình mạnh mẽ bắt đầu từ hơn 5 năm trước, kể từ khi DNSE chuyển đổi theo mô hình chứng khoán công nghệ.

Từ quy mô chỉ khoảng 4.600 tài khoản năm 2020, DNSE hiện sở hữu hơn 2 triệu tài khoản, tương đương khoảng 1/7 số tài khoản chứng khoán trên thị trường và giữ vị trí Top 2 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh 2 năm liên tiếp với thị phần tăng trưởng liên tục.

Đằng sau những cột mốc tăng trưởng là nền tảng văn hóa được xây dựng từ tinh thần cải tiến liên tục, hướng tới mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

Bắt đầu từ việc nhìn lại chính mình

Bước vào trụ sở DNSE tại Hà Nội, dễ dàng cảm nhận nhịp làm việc trẻ trung, cởi mở từ đội ngũ nhân sự, trong đó có nhiều gương mặt Gen Z. Sự sôi nổi ấy đi cùng tinh thần chủ động trao đổi và phối hợp giữa các bộ phận.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE, khi quy mô doanh nghiệp mở rộng, giữ được sự nhanh nhạy của một tổ chức trẻ không chỉ phụ thuộc vào con người mà còn đòi hỏi những thói quen làm việc giúp đội ngũ cùng trưởng thành.

Trong khoảng hai năm qua, DNSE duy trì hoạt động DNSE Reflection, nơi nhân viên nhìn lại công việc hàng tuần, chia sẻ những điều đã làm tốt, những vướng mắc và bài học rút ra.

Từ những ghi nhận ban đầu còn ngắn gọn, Reflection dần trở thành cơ hội để mỗi người thẳng thắn nhìn nhận sai sót, phân tích nguyên nhân và tìm cách cải thiện. Những câu chuyện được chia sẻ giúp đồng nghiệp hiểu công việc của nhau hơn, có khi chủ động hỗ trợ người đang gặp khó khăn tương tự mình từng trải qua.

Với bà Linh, điều quan trọng không chỉ là xác định trách nhiệm khi có vấn đề phát sinh, mà còn là hiểu vì sao vấn đề xảy ra và làm thế nào để tránh lặp lại. Trong lĩnh vực chứng khoán, nơi yêu cầu quản trị rủi ro luôn hiện hữu, thói quen nhìn lại và sửa sai càng có ý nghĩa thiết thực.

Đó là cách DNSE cụ thể hóa "luôn làm tốt hơn", một trong tám giá trị cốt lõi. Tinh thần này không phủ nhận những kết quả đã đạt được, ngay cả khi công việc đã hoàn thành tốt, mỗi người vẫn có thể tìm ra cách làm hiệu quả hơn, để mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng.

DNSE bồi đắp văn hóa "luôn làm tốt hơn" từ những hoạt động định kỳ như DNSE Reflection

Để các giá trị không chỉ nằm trên khẩu hiệu, DNSE triển khai Culture In Action, khuyến khích nhân viên thể hiện văn hóa qua cách ứng xử, phối hợp và giải quyết công việc hằng ngày.

Sự làm gương của lãnh đạo và những người gắn bó lâu năm góp phần đưa những nguyên tắc chung thành thói quen. Văn hóa vì thế được bồi đắp từ những hành động cụ thể, thay vì chỉ từ những lời kêu gọi.

Khi tinh thần cải tiến đi vào sản phẩm

Nếu Reflection là cách DNSE hoàn thiện từ bên trong, tinh thần "luôn làm tốt hơn" cũng được chuyển hóa thành những thay đổi trong sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Theo đuổi mô hình chứng khoán số, DNSE sử dụng công nghệ để tối ưu vận hành, nâng cao năng suất và phục vụ lượng khách hàng ngày càng lớn với bộ máy tinh gọn.

Bà Linh đưa ra ví dụ, từ mức một nhân viên phục vụ khoảng 1.000 khách hàng, DNSE hướng tới khả năng phục vụ 10.000, thậm chí 100.000 khách hàng nhờ tự động hóa. Để làm được điều đó, đội ngũ phải liên tục rà soát quy trình, tìm những khâu có thể đơn giản hóa và những thao tác có thể thay thế bằng công nghệ.

Tư duy ấy được áp dụng xuyên suốt hành trình đầu tư, từ mở tài khoản, xác thực đến giao dịch và quản lý danh mục. Tháng 6-2026, DNSE trở thành một trong ba công ty chứng khoán đầu tiên kết nối với hệ thống định danh điện tử quốc gia VNeID, góp phần giúp việc mở tài khoản thuận tiện hơn.

Cùng với việc tối ưu các thao tác, DNSE phát triển công cụ hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu và ra quyết định, như trợ lý AI Ensa, hệ thống dữ liệu Senses và khả năng kết nối các nền tảng AI qua giao thức MCP. Trong giao dịch phái sinh, công ty kết hợp tốc độ đặt lệnh với công cụ quản trị rủi ro tự động, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong thị trường biến động nhanh.

Tuy nhiên, công nghệ không tự tạo nên lợi thế nếu thiếu dữ liệu chất lượng và hiểu biết chuyên môn.

Vì vậy, DNSE xây dựng kho dữ liệu tập trung, hợp tác với WiGroup để bổ sung dữ liệu tài chính và kinh tế vĩ mô. Song song với đó, nhân viên được khuyến khích nghiên cứu công cụ mới, đề xuất ý tưởng và phối hợp thử nghiệm các cách làm hiệu quả hơn.

Những nỗ lực này song hành với bước tiến về quy mô và kết quả kinh doanh. Tháng 10/2026, DNSE vượt mốc 2 triệu tài khoản. Số liệu gần nhất, trong chín tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động đạt gần 1.303 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Thị phần môi giới chứng khoán phái sinh quý III đạt 26,62%, đánh dấu tám quý liên tiếp giữ vị trí Top 2.

Bên cạnh nền tảng riêng, DNSE còn mở rộng kết nối qua Open API với các đối tác tài chính và công nghệ, đưa sản phẩm và dịch vụ đến gần hơn với nhiều nhóm nhà đầu tư. Những kết quả đó cho thấy cải tiến không chỉ diễn ra trong từng sản phẩm riêng lẻ mà còn trong cách doanh nghiệp tổ chức nguồn lực và mở rộng khả năng phục vụ.

Giữ tinh thần khởi nghiệp trên hành trình bứt phá Khi doanh nghiệp phục vụ hàng triệu tài khoản, mỗi thay đổi đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ hơn. Theo bà Linh, duy trì tinh thần khởi nghiệp không đồng nghĩa với theo đuổi mọi ý tưởng bằng mọi giá. Điều quan trọng là đánh giá tính khả thi, lựa chọn thời điểm triển khai và cân bằng giữa tốc độ đổi mới với hiệu quả, nguồn lực và rủi ro. DNSE xác định chất lượng, hiệu quả vận hành là lợi thế dài hạn trong phát triển sản phẩm và đội ngũ Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm cơ hội phát triển và AI tiếp tục thay đổi cách nhà đầu tư tiếp cận thông tin, DNSE xác định lợi thế dài hạn không chỉ nằm ở việc sở hữu công nghệ mới. Chất lượng dữ liệu, hiệu quả vận hành, kỷ luật quản trị và khả năng học hỏi của đội ngũ mới là những yếu tố giúp công nghệ thực sự phát huy giá trị. Không phải mọi thử nghiệm đều thành công, cũng không phải thay đổi nào cũng mang lại kết quả ngay lập tức. Nhưng việc sẵn sàng nhìn nhận những điều chưa tốt, rút kinh nghiệm và điều chỉnh hướng đi sẽ giúp tổ chức trưởng thành qua từng giai đoạn. Ở tuổi 19, DNSE tiếp tục mang tinh thần "luôn làm tốt hơn" từ công việc hằng ngày vào hành trình phát triển sản phẩm và phục vụ khách hàng. Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp theo đuổi sứ mệnh "đơn giản hóa đầu tư cho người Việt" trên chặng đường tiếp theo.